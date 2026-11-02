Головна Світ Політика
search button user button menu button

США повернулися до ідеї транзиту російського газу через Україну – WSJ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США повернулися до ідеї транзиту російського газу через Україну – WSJ
Посланці Трампа запропонували відновити транзит газу РФ через Україну
фото: Reuters

Вашингтон запропонував використати повернення Росії на європейський газовий ринок як стимул для Путіна погодитися на енергетичне перемир'я

Адміністрація президента США Дональда Трампа знову просуває ідею відновлення постачання російського природного газу до Європи через територію України. Відповідну пропозицію американські переговорники розглядають у межах зусиль щодо досягнення енергетичного перемир'я між Києвом і Москвою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, ініціативу відновлення транзиту російського газу висунули спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час поїздок до Києва й Москви у вересні. Запропонована схема передбачає продаж російського газу європейським споживачам через американського посередника.

Як зазначає WSJ, такий механізм міг би дозволити обійти європейські санкційні обмеження та створити комерційні можливості для американських інвесторів.

Водночас пропозиція Вашингтона суперечить чинному курсу Європейського Союзу на поступову відмову від російських енергоносіїв. Європейське законодавство передбачає поетапне припинення закупівель російського газу до кінця 2027 року.

Крім того, керівництво найбільших європейських держав раніше заявляло про небажання повертатися до енергетичної залежності від Росії, яку розглядає як одну з головних стратегічних загроз.

За даними журналістів, у жовтні американський план тимчасово відклали після того, як Україна під тиском президента США в односторонньому порядку призупинила удари по російських нафтопереробних заводах.

Водночас, як стверджує видання, Москва розпочала постачання дизельного пального до Сполучених Штатів, але продовжувала атакувати українську енергетичну інфраструктуру. На цьому тлі Вашингтон переключив увагу на можливість досягнення ширшої мирної домовленості.

Однак 30 жовтня Україна відновила атаки на російські нафтопереробні підприємства. За інформацією WSJ, протягом трьох днів українські сили завдали трьох ударів по трьох великих НПЗ Росії.

Це знову актуалізувало американські зусилля щодо досягнення енергетичного перемир'я напередодні тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, які можуть відбутися в середині листопада.

Раніше Москва відхиляла спроби Вашингтона домовитися про припинення ударів по енергетичних об'єктах. Тепер американські переговорники розраховують, що перспектива повернення російського газу на європейський ринок може стати додатковим стимулом для Володимира Путіна погодитися на відповідну угоду.

Крім того, відновлення транзиту через українську газотранспортну систему могло б забезпечити Києву додаткові надходження від транспортування природного газу.

Окремо представники Білого дому запропонували механізм контролю за доходами Росії. Згідно з ним, прибутки від продажу газу до Європи Москва мала б перераховувати на ескроу-рахунок у юрисдикції третьої країни.

За задумом американської сторони, це повинно обмежити можливість Кремля безпосередньо використовувати отримані кошти для фінансування війни проти України.

Співрозмовники WSJ зазначають, що американські представники намагалися переконати європейських лідерів у перевагах запропонованої схеми. Зокрема, Вашингтон представляв відновлення постачання російського газу як можливість знизити ціни на енергоносії напередодні зими.

За інформацією видання, запаси природного газу в Європі досягли найнижчого сезонного рівня за останні кілька років, що американська сторона використовує як один з аргументів на користь своєї ініціативи.

Крім того, адміністрація Трампа розглядає можливість відновлення роботи газопроводу «Північний потік». У Вашингтоні вважають, що це могло б стати частиною ширшої домовленості, спрямованої не лише на завершення війни в Україні, а й на врегулювання тривалих суперечностей між Росією та європейськими союзниками США.

Американська сторона також припускає, що опір європейських держав відновленню закупівель російського газу може виявитися менш категоричним, ніж свідчать їхні публічні заяви.

Однак європейські посадовці, з якими поспілкувалися журналісти, висловили протилежну позицію. Один із високопосадовців скандинавської країни заявив, що повернення до закупівель російського газу суперечить принципам, яких дотримуються європейські держави.

Інший високопосадовець із великої європейської країни порівняв запропонований підхід із політикою поступок нацистській Німеччині, яку проводив колишній британський прем'єр-міністр Невілл Чемберлен напередодні Другої світової війни.

Нагадаємо, ще в жовтні західні ЗМІ повідомляли, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер пропонували українському керівництву відновити транзит російського газу до Європи в межах потенційної мирної угоди. Однак уже тоді ця ініціатива викликала негативну реакцію серед європейських посадовців.

Читайте також:

Теги: Україна США війна газ транзит росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Південна Корея відкинула звинувачення України
Південна Корея звинуватила Україну в необґрунтованих заявах про допомогу РФ
8 жовтня, 06:21
Міський голова столиці наголосив, що ніколи не закликатиме до повної евакуації
Столиця переходить в «режим виживання». Кличко закликав киян виїхати з міста
8 жовтня, 21:37
Влада зауважила, що інформації про постраждалих наразі не надходило
Російський дрон впав на житловий будинок у Львівській області
13 жовтня, 06:14
У Полтавській області зафіксовано влучення ворожих БпЛА
Окупанти вдарили по двох промислових підприємствах на Полтавщині
15 жовтня, 07:03
Кандидати суттєво відрізняються своїм баченням стосовно війни в Україні
Прихильниця Росії та союзник України вийшли у другий тур виборів у Болгарії: що вони обіцяють
26 жовтня, 12:27
Після початку повітряної тривоги учні втекли зі школи через вікна
Діти тікали через вікна замість того, щоб іти в укриття. На Рівненщині спалахнув скандал у школі
16 жовтня, 12:15
Руслан Кравченко втратив посаду після гучного розслідування НАБУ і САП
Нова дружина і хата у Козині за 23 млн грн: що показав у декларації генпрокурор-утікач Кравченко
21 жовтня, 10:28
5 жовтня 2026 року солдат Сергій Кіріченко загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині
Захищав Україну на Сумщині. Згадаймо Сергія Кіріченка
Вчора, 09:00
Наслідки російської атаки на Львівщину
Удар по Львівській громаді: пошкоджено житлові будинки та вантажівки (фото)
Вчора, 11:39

Політика

США повернулися до ідеї транзиту російського газу через Україну – WSJ
США повернулися до ідеї транзиту російського газу через Україну – WSJ
Росія вдарила по Одесі: є поранені та руйнування
Росія вдарила по Одесі: є поранені та руйнування
Польща визначила свого представника на саміті G20 у 2027 році
Польща визначила свого представника на саміті G20 у 2027 році
Адміністрація Трампа підтримала противників допомоги Україні в Європі – The Atlantic
Адміністрація Трампа підтримала противників допомоги Україні в Європі – The Atlantic
Білий дім розробив план на випадок перемоги демократів – Reuters
Білий дім розробив план на випадок перемоги демократів – Reuters
Африканська країна домоглася від Путіна обіцянки не вербувати своїх громадян
Африканська країна домоглася від Путіна обіцянки не вербувати своїх громадян

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
155K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
105K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua