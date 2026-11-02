США повернулися до ідеї транзиту російського газу через Україну – WSJ

Вашингтон запропонував використати повернення Росії на європейський газовий ринок як стимул для Путіна погодитися на енергетичне перемир'я

Адміністрація президента США Дональда Трампа знову просуває ідею відновлення постачання російського природного газу до Європи через територію України. Відповідну пропозицію американські переговорники розглядають у межах зусиль щодо досягнення енергетичного перемир'я між Києвом і Москвою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, ініціативу відновлення транзиту російського газу висунули спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час поїздок до Києва й Москви у вересні. Запропонована схема передбачає продаж російського газу європейським споживачам через американського посередника.

Як зазначає WSJ, такий механізм міг би дозволити обійти європейські санкційні обмеження та створити комерційні можливості для американських інвесторів.

Водночас пропозиція Вашингтона суперечить чинному курсу Європейського Союзу на поступову відмову від російських енергоносіїв. Європейське законодавство передбачає поетапне припинення закупівель російського газу до кінця 2027 року.

Крім того, керівництво найбільших європейських держав раніше заявляло про небажання повертатися до енергетичної залежності від Росії, яку розглядає як одну з головних стратегічних загроз.

За даними журналістів, у жовтні американський план тимчасово відклали після того, як Україна під тиском президента США в односторонньому порядку призупинила удари по російських нафтопереробних заводах.

Водночас, як стверджує видання, Москва розпочала постачання дизельного пального до Сполучених Штатів, але продовжувала атакувати українську енергетичну інфраструктуру. На цьому тлі Вашингтон переключив увагу на можливість досягнення ширшої мирної домовленості.

Однак 30 жовтня Україна відновила атаки на російські нафтопереробні підприємства. За інформацією WSJ, протягом трьох днів українські сили завдали трьох ударів по трьох великих НПЗ Росії.

Це знову актуалізувало американські зусилля щодо досягнення енергетичного перемир'я напередодні тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, які можуть відбутися в середині листопада.

Раніше Москва відхиляла спроби Вашингтона домовитися про припинення ударів по енергетичних об'єктах. Тепер американські переговорники розраховують, що перспектива повернення російського газу на європейський ринок може стати додатковим стимулом для Володимира Путіна погодитися на відповідну угоду.

Крім того, відновлення транзиту через українську газотранспортну систему могло б забезпечити Києву додаткові надходження від транспортування природного газу.

Окремо представники Білого дому запропонували механізм контролю за доходами Росії. Згідно з ним, прибутки від продажу газу до Європи Москва мала б перераховувати на ескроу-рахунок у юрисдикції третьої країни.

За задумом американської сторони, це повинно обмежити можливість Кремля безпосередньо використовувати отримані кошти для фінансування війни проти України.

Співрозмовники WSJ зазначають, що американські представники намагалися переконати європейських лідерів у перевагах запропонованої схеми. Зокрема, Вашингтон представляв відновлення постачання російського газу як можливість знизити ціни на енергоносії напередодні зими.

За інформацією видання, запаси природного газу в Європі досягли найнижчого сезонного рівня за останні кілька років, що американська сторона використовує як один з аргументів на користь своєї ініціативи.

Крім того, адміністрація Трампа розглядає можливість відновлення роботи газопроводу «Північний потік». У Вашингтоні вважають, що це могло б стати частиною ширшої домовленості, спрямованої не лише на завершення війни в Україні, а й на врегулювання тривалих суперечностей між Росією та європейськими союзниками США.

Американська сторона також припускає, що опір європейських держав відновленню закупівель російського газу може виявитися менш категоричним, ніж свідчать їхні публічні заяви.

Однак європейські посадовці, з якими поспілкувалися журналісти, висловили протилежну позицію. Один із високопосадовців скандинавської країни заявив, що повернення до закупівель російського газу суперечить принципам, яких дотримуються європейські держави.

Інший високопосадовець із великої європейської країни порівняв запропонований підхід із політикою поступок нацистській Німеччині, яку проводив колишній британський прем'єр-міністр Невілл Чемберлен напередодні Другої світової війни.

Нагадаємо, ще в жовтні західні ЗМІ повідомляли, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер пропонували українському керівництву відновити транзит російського газу до Європи в межах потенційної мирної угоди. Однак уже тоді ця ініціатива викликала негативну реакцію серед європейських посадовців.