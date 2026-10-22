Венс висловився про перспективи мирних переговорів України та РФ

Раніше Венс захистив спецпредставника Трампа після того, як той назвав Путіна гуманістом

Віцепрезидент США вважає, що цього разу переговори матимуть іншу перспективу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія погодилися сісти за стіл переговорів. Так він відповів на запитання про те, чому новий раунд перемовин може відрізнятися від попередніх спроб домовитися про мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника США під час зустрічі з журналістами.

Під час спілкування з журналістами Венса запитали, чому він вважає, що цього разу переговори матимуть іншу перспективу, якщо Україна вже неодноразово погоджувалася на діалог, а Росія – ні.

«Я думаю, що обидві країни погодилися сісти за стіл переговорів», – відповів американський віцепрезидент.

Варто нагадати, що віцепрезидент США Джей Ді Венс захистив спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом.

Попри критику з боку деяких республіканців за те, що посланець Трампа назвав Путіна гуманістом, Венс сказав: «Я погоджуюся зі Стівом Віткоффом, який сказав щось приємне людині, яка щойно звільнила американського заручника».