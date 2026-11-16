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«Цифровий апокаліпсис» уже завтра? Уряд США звернувся до громадян

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Цифровий апокаліпсис» уже завтра? Уряд США звернувся до громадян
Тест організовують Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій, який востаннє проводився в 2023 році
фото: The Hill

Напередодні перевірки в соціальних мережах почали поширювати конспірологічні теорії стосовно «цифрового апокаліпсису»

У вівторок, 17 листопада, у США проведуть загальнонаціональну перевірку системи екстреного оповіщення. Радіо- та телеканали, а також кабельні й супутникові оператори перервуть мовлення приблизно на хвилину, щоб передати тестовий сигнал. Востаннє подібна перевірка проводила майже три роки тому. Про це повідомляє Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) на своєму офіційному сайті, перелає «Главком».

Тест організовують Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) спільно з FCC. Його мета – перевірити готовність національної системи екстреного оповіщення (EAS) до передавання важливих повідомлень населенню в разі надзвичайних ситуацій.

Під час перевірки радіо- і телестанції, кабельні та супутникові оператори транслюватимуть спеціальне повідомлення. У ньому буде зазначено, що це лише тест і жодних дій від громадян не вимагається. На випадок непередбачених обставин резервною датою проведення перевірки визначили 3 грудня.

За американським законодавством такі перевірки мають проводити щонайменше раз на три роки. Попередній загальнонаціональний тест відбувся 4 жовтня 2023 року. Тоді, крім радіо та телебачення, перевіряли також систему бездротового екстреного сповіщення (WEA): мобільні телефони по всій країні одночасно отримали тестові повідомлення із гучним звуковим сигналом.

Цього разу перевірка стосуватиметься виключно системи EAS. Тестові сповіщення на смартфони американців не надсилатимуть.

Водночас напередодні перевірки в соціальних мережах та анонімних Telegram-каналах почали поширювати конспірологічні теорії про нібито майбутній «цифровий апокаліпсис». Серед чуток – можливе відключення світового інтернету на три місяці, злам банківських систем та обнулення рахунків.

До цих тверджень також прив'язують рекомендації європейських та інших державних відомств мати вдома запас води, їжі та необхідних речей щонайменше на 72 години. Однак це загальні рекомендації для підготовки до надзвичайних ситуацій, зокрема стихійних лих, аварій чи перебоїв із постачанням, а не попередження про події 17 листопада.

Прихильники теорій змови згадують і серіал «Сімпсони», стверджуючи, що в одному з епізодів нібито передбачили відключення електроенергії у листопаді. Водночас жодних підтверджень зв'язку між цими чутками та плановою перевіркою американської системи оповіщення немає.

Варто нагадати, що у США виник масштабний збій у роботі телекомунікаційної інфраструктури, який позначився на роботі державних служб та авіаційної системи. Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін заявив, що причину несправностей поки не встановили, а відновлення систем потребувало часу.

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Теги: США технології тривога

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