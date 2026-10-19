Угода Трампа з Москвою відкрила Туреччині доступ до російського дизпалива

Анкара домовилася про отримання частини російського пального після послаблення американських санкцій, однак обсяги та умови постачання залишаються невідомими

Туреччина отримає частину російського дизельного пального, яке постачатиметься на світовий ринок відповідно до домовленості між президентом США Дональдом Трампом і Москвою. Турецька влада розглядає цю угоду як важливу для енергетичної безпеки країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та інтерв'ю міністра енергетики Туреччини Алпарслана Байрактара.

За словами турецького міністра, протягом останніх місяців Росія обмежувала експорт дизельного пального через проблеми, з якими зіткнулася. Однак після досягнення домовленостей з американською стороною з'явилася можливість відновити постачання на зовнішні ринки.

Байрактар повідомив, що Анкара провела власні переговори щодо отримання частини російського дизпалива, яке експортуватиметься в межах нових домовленостей.

«Росія останні місяці обмежувала експорт дизпалива, коли зіткнулася з цією проблемою. Тепер вони уклали угоду щодо дизпалива з Трампом... За результатами наших переговорів ми отримаємо частину цього дизпалива», – заявив міністр.

Водночас Байрактар не уточнив, скільки саме російського дизельного пального отримає Туреччина. Також він не розкрив фінансових та інших умов майбутніх постачань.

Відомо, що 16 жовтня турецький міністр енергетики взяв участь у міжнародному форумі «Російський енергетичний тиждень», який відбувся у Москві. За кілька днів після цього посадовець повідомив про результати переговорів щодо російського дизельного пального.

Туреччина значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв. Зокрема, країна отримує енергетичні ресурси з Росії, Ірану та Азербайджану. Водночас турецька влада намагається диверсифікувати джерела постачання, зокрема шляхом укладення відповідних угод зі Сполученими Штатами.

Паралельно Анкара розвиває власний видобуток природного газу в Чорному морі. Зокрема, 17 жовтня Туреччина відправила туди першу плавучу платформу Osman Gazi, яка має забезпечити збільшення видобутку на найбільшому газовому родовищі країни – Сакарья.

Очікується, що завдяки роботі платформи видобуток природного газу на родовищі зросте вдвічі та досягне 20 млн кубометрів на добу. Крім того, запуск другої плавучої платформи заплановано на початок 2028 року.

Нагадаємо, на початку жовтня президент США Дональд Трамп уклав із Москвою домовленість щодо російського дизельного пального. Після цього Міністерство фінансів США послабило санкційні обмеження, відкривши можливість постачання російського дизпалива на світовий ринок до 7 квітня 2027 року.