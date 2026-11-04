Росія висунула США умову для участі у зустрічі в Білому домі

Москва планує відправити до Вашингтона Кирила Дмитрієва та Яну Лантратову, однак остання перебуває під американськими санкціями

Росія планує направити уповноваженого президента РФ Кирила Дмитрієва та омбудсменку Яну Лантратову на зустріч із першою леді США Меланією Трамп у Білому домі. Водночас участь Лантратової може залежати від того, чи вдасться владнати питання її в'їзду до Сполучених Штатів, адже вона перебуває під американськими санкціями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

«Ми сподіваємося, там буде Кирило Дмитрієв. Але головною там буде, наскільки я розумію, Яна Лантратова, якщо вона встигне дістатися», – сказав Пєсков.

Він також зазначив, що участь російських представників залежатиме від того, чи «складеться вся логістика». Таким чином, Кремль поки не гарантує приїзд своєї делегації.

Водночас Лантратова перебуває під санкціями США з 2022 року. Як повідомляє The Kyiv Independent, через обмеження вона не може в'їхати до Сполучених Штатів без спеціального дозволу Державного департаменту США. Отже, для її участі в заході американській стороні доведеться надати відповідний виняток із санкційного режиму.

При цьому Пєсков прямо не заявляв, що Москва вимагає від Вашингтона скасувати чи послабити санкції проти Лантратової. Однак її статус створює окрему дипломатичну та юридичну перешкоду для запланованої поїздки.

Зустріч представників України та Росії з Меланією Трамп має відбутися 5 листопада у Білому домі. Перша леді США планує виступити із заявою щодо припинення вогню в Олешках на Херсонщині та гуманітарної місії, під час якої цивільні могли залишити окуповане місто.