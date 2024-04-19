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Штучний інтелект споживає забагато електроенергії. І це стало проблемою для американських компаній

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Штучний інтелект споживає забагато електроенергії. І це стало проблемою для американських компаній
Енергетичні компанії також нарікають на труднощі із забезпеченням електроенергією компаній, що підтримують чат-ботів, таких як ChatGPT
фото: Depositphotos

ChatGPT потребує приблизно в 10 разів більше енергії, ніж пошук Google, та інші форми штучного інтелекту

Американські енергетичні та технологічні компанії скаржаться на проблеми із кількістю електроенергії, яку споживає штучний інтелект, пише Reuters.

Згідно заяви компаній, американські електричні системи розширюються недостатньо швидко, щоб задовольнити швидко зростаючі потреби в електроенергії таких технологій, як генеративний штучний інтелект, що спонукає бізнес-центри обробки даних іноді обходити комунальні служби.

Безліч нормативно-правових актів, процесів цитування та отримання дозволів, а також часті судові спори з боку екологічних та громадських організацій відкривають нову сторінку, сповільнюють підключення нових енергетичних проектів до електромережі та створюють загрозу для прибутків традиційних енергетичних компаній, таких як регульовані електрокомпанії.

«Регулювання та отримання дозволів у Сполучених Штатах є жахливим», – заявив Бред Стенсберрі, який очолює практику фінансового менеджменту в енергетиці та комунальному господарстві в аудиторській компанії KPMG.

Енергетичні компанії також нарікають на труднощі із забезпеченням електроенергією компаній, що підтримують чат-ботів, таких як ChatGPT, який потребує приблизно в 10 разів більше енергії, ніж пошук Google, та інші форми штучного інтелекту.

«Важко швидко щось побудувати», – сказав Майкл Кейзер, який очолює Національну кооперативну організацію з відновлюваної енергетики, що представляє близько двох десятків кооперативів з виробництва та передачі електроенергії, а також розподільчих кооперативів. «Тому я думаю, що це природний результат того, що центри обробки даних і технологічні компанії прагнуть купувати електроенергію самостійно».

Регульовані енергетичні компанії посилаються на повільний регуляторний процес розширення своїх систем, особливо з огляду на попит на відновлювані джерела енергії, такі як сонячна та вітрова енергія, а також сподіваються, що сплеск попиту з боку великих технологій допоможе їхнім компаніям розвиватися.

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Теги: Google штучний інтелект електроенергія

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