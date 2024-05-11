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Західні експерти розповіли, як штучний інтелект вплине на ринок праці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Західні експерти розповіли, як штучний інтелект вплине на ринок праці
Більшість фахівців схиляється до того, що поширення штучного інтелекту на ринку праці не призведе до масового безробіття
фото з відкритих джерел

Частина експертів побоюються масового безробіття, а інші впевнені, що штучний інтелект відкриє нові можливості

Унаслідок використання штучного інтелекту у найближчі п'ять років у світі скоротиться 83 млн робочих місць, проте водночас з'явиться 69 млн. Це наукова революція, з якою світ ще не зіштовхувався, кажуть західні експерти. Про це пише The Voice of America.

Американський портал пошуку роботи Indeed провів дослідження, яке показало, що генеративний штучний інтелект здатен виконувати від 50 до 80% завдань у майже половині усіх розміщених вакансій.

Експерти зазначають, що штучний інтелект загрожує як працівникам технічних і виробничих професій, так і представникам рутинних офісних професій, як от фінансові аналітики та маркетологи. 

«У нашому дослідженні ми розглядаємо дві категорії робочих місць, які можуть бути найшвидше автоматизовані. Перша – це роботи, які потребують фізичної праці у таких галузях, як гірничодобувна промисловість, сільське господарство і навіть робототехніка. Ми вже бачимо приклади такого заміщення на фермах та у шахтах в Австралії. Друга категорія – робочі місця, які пов'язані з розумовою працею: маркетологи, помічники дослідників, фінансові аналітики. Тобто види робіт, де є рутина та повторення», – каже Санджей Патнайк, старший науковий співробітник інституту Брукінгса.

За словами генеральної секретарки Міжнародної федерації робототехніки Сюзанни Біллер до автоматизації штовхає нестача кваліфікованих кадрів. Професії зникають, бо ніхто більше не навчається цих спеціальностей, наприклад зварювальник.  Робітників із такими знаннями стає дедалі менше, томи використовуються роботизовані рішення.

Штучний інтелект торкнувся і самої сфери комп'ютерного програмування, несподівано швидко для багатьох навчившись кодуванню. А от поза зоною впливу штучного інтелекту залишиться сфера гуманітарних та соціальних наук, вважає Абігейл Гілберт, директорка Інституту майбутньої праці.

«Штучний інтелект ґрунтується на людському досвіді та практиках, також відкриває нові способи розуміння людства та наших взаємозв'язків, але це можливо лише за участю представників традиційних соціальних наук. На ринку праці зберігається постійний попит на вміння спілкуватися, критично мислити та керувати», – каже вона.

При цьому професор Ерік Бріньольфсон з Інституту людино-орієнтованого штучного інтелекту при Стенфордському університеті вважає, що штучний інтелект не знищить, а трансформує професії.

На думку професора інновацій Карлоса Гершенсона, широке поширення штучного інтелекту не призведе до масового безробіття.

«Навіть якщо якась технологія почне витісняти працівників у великому обсязі, правильна політика перекваліфікації цих працівників та відкриття нових економічних ніш можуть вирішити цю проблему», – пояснив він.

Нагадаємо, Україна, яка поступається Росії в озброєнні, прагне отримати перевагу у використанні штучного інтелекту, застосовуючи різні технології.

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Теги: ринок промисловість безробіття штучний інтелект робототехніка професії

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