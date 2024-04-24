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ЄС і Японія співпрацюватимуть у сфері штучного інтелекту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ЄС і Японія співпрацюватимуть у сфері штучного інтелекту
Закон ЄС про штучний інтелект має врегулювати спірні питання сучасних технологій
фото: Depositphotos

Обидві сторони кажуть, що підтримуватимуть так званий Хіросімський процес штучного інтелекту

Європейський Союз і Японія оголосять про співпрацю між офісом ЄС зі штучного інтелекту та Інститутом безпеки Японії на Раді цифрового партнерства ЄС-Японія 30 квітня, згідно з протоколом телекомунікаційних аташе, з яким ознайомився Euronews.

Як перший крок до взаємодії, японські компанії заохочуються до участі в Пакті про штучний інтелект, ініційованому Європейською комісією.

Очікується, що Закон ЄС про штучний інтелект, який регулює системи машинного навчання на основі ризику, який вони становлять, офіційно стане законом у червні, коли національні уряди підпишуть угоду.

Офіс штучного інтелекту, внутрішній відділ Комісії, контролюватиме правила для систем ШІ загального призначення та функціонуватиме як центральний координаційний орган політики щодо штучного інтелекту на рівні ЄС, координуючи роботу з іншими департаментами Комісії, агентствами ЄС, компаніями та 27 членами ЄС. 

На Раді ЄС-Японія обидві сторони скажуть, що підтримуватимуть так званий Хіросімський процес штучного інтелекту, започаткований G7 під головуванням Японії в травні 2023 року, з метою просування безпечного, захищеного та надійного ШІ. Вони планують виступити із спільним закликом до його швидкого впровадження на зустрічі міністрів ОЕСР, яка відбудеться в Парижі 2-3 травня.

Крім того, Комісія та Цифрове агентство Японії підпишуть Меморандум про співпрацю щодо цифрової ідентифікації та довірчих послуг для впровадження так званого Data Free Flow with Trust. Країни обмінюватимуться досвідом щодо ініціатив цифрової ідентифікації, таких як гаманець цифрової ідентифікації ЄС, щоб досягти позитивного впливу на міжнародну торгівлю та електронну комерцію, а також для надання основних послуг.

Цифрове партнерство між двома союзниками було підписано в травні 2022 року під час 28-го саміту ЄС-Японія. Третя зустріч запланована на 2025 рік у Токіо.

Минулого місяця (26 березня) ЄС і Південна Корея також оголосили про спільну співпрацю в галузі технологій. На їхній Раді цифрового партнерства вони запустили спільний форум досліджень напівпровідників, який об’єднає європейських і корейських дослідників і сприятиме спільним дослідницьким проектам. Обидві сторони також дослідять розробку спільних шляхів підвищення безпеки та стійкості ланцюгів постачання мікросхем.

Теги: Європейський союз штучний інтелект Японія

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