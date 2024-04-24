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Польський режисер випустить біографічний фільм про Путіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Польський режисер випустить біографічний фільм про Путіна
«Запросити Путіна в студію для 20 000 знімків не було варіантом»
фото: AIO Studios

У фільмі буде зображений російський президент, створений штучним інтелектом, і кадри, зняті українськими режисерами під час російського вторгнення

Польський режисер Патрик Вега, також відомий як Бесаліль, випустить фільм про президента Росії Володимира Путіна. Фільм вийде в світовий прокат 26 вересня і буде представлений у 35 країнах. Про це повідомляє The Guardian.

Відомо, що для відтворення постаті російського лідера і зображення «найінтимніших моментів його життя» у фільмі використовувався штучний інтелект.

Режисер картини повідомив, що створив власну технологію штучного інтелекту для створення кіноверсії Путіна. «Запросити Путіна в студію для зйомок 20 000 кадрів не було можливим, а архівні матеріали, доступні в Інтернеті, не дозволяли підготувати модель deep-фейку з високою роздільною здатністю, яка необхідна у кінематографі. В результаті, після майже двох років розробки, ми створили нашу новаторську технологію на основі штучного інтелекту, що дозволила нам створити кінематографічного персонажа, не покладаючись на реальну людську модель», – пояснив режисер.

Фільм, який мав початкову назву «Вор в законі», також містить кадри, зняті українськими режисерами під час російського вторгнення. У трейлері фільму є кадри, на яких Путін носить брудний підгузкок, бере участь у бойових мистецтвах і протистоїть Борису Єльцину.

«Путін» – це не просто фільм. Це відповідь на глобальне прагнення зрозуміти мотиви та дії однієї з найбільш суперечливих фігур у сучасній політиці. Місія моєї стрічки – надати глядачам «інструкцію з експлуатації» Путіна, щоб зменшити страх і невпевненість, які домінують у сучасному світі», – розповів Патрик Вега.

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Нагадаємо, 22 квітня у Берліні відбулася урочиста церемонія відкриття ювілейного року з нагоди 300-річчя німецького філософа Іммануїла Канта. Під час своєї промови канцлер Німеччини Олаф Шольц заборонив главі РФ Володимиру Путіну посилатися на Канта, зазначивши, що його дії «суперечить усім основним твердженням» мислителя. Про це повідомляє DW.

У промові «Роздуми про трактат німецького філософа Канта «До вічного миру» Шольц розмірковував не стільки про Канта, скільки про Путіна, для якого Кант – один із «улюблених філософів». Канцлер ФРН знає, що Кант став фактично «брендом Калінінграда».

Шольц вказав на важливості трактату «До вічного миру». Попри те, що в цій праці не знайти практичних рекомендацій щодо вирішення військових конфліктів 21 століття, у ньому є розумні поради, над якими варто задуматися.

До слова, американські енергетичні та технологічні компанії скаржаться на проблеми із кількістю електроенергії, яку споживає штучний інтелект, пише Reuters.

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Згідно заяви компаній, американські електричні системи розширюються недостатньо швидко, щоб задовольнити швидко зростаючі потреби в електроенергії таких технологій, як генеративний штучний інтелект, що спонукає бізнес-центри обробки даних іноді обходити комунальні служби.

Безліч нормативно-правових актів, процесів цитування та отримання дозволів, а також часті судові спори з боку екологічних та громадських організацій відкривають нову сторінку, сповільнюють підключення нових енергетичних проектів до електромережі та створюють загрозу для прибутків традиційних енергетичних компаній, таких як регульовані електрокомпанії.

 

Теги: штучний інтелект росія кіно путін

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