Українці друкують протипіхотні бомби для ЗСУ на 3D-принтері

Зброярі використовують 3D-принтер для друку корпусу бомби, після чого заповнюють його вибухівкою C-4 та уламками сталі

Українські зброярі займаються друком протипіхотних бомб для Збройних Сил України на 3D-принтері. Про це повідомляє видання The Economist.

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Група зброярів розробила 800-грамову протипіхотну бомбу під назвою «Зайчик». Вони використовують 3D-принтер для друку корпусу бомби, після чого заповнюють його вибухівкою C-4 та уламками сталі.

Як пише видання, три місяці тому зброяр, на ім'я Олексій з групою друзів, працюючи вдома, розробили 800-грамову протипіхотну бомбу під назвою «Зайчик». Корпус вони друкують на 3D-принтері. Потім його відправляють на заповнення вибухівкою С-4 та уламками сталі.

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Зазначається, що «Зайчик» - лише один із прикладів новаторської та смертоносної зброї, яка з'явилася в Україні за 17 місяців повномасштабної війни з Росією. За цей час сформувалася ціла аматорська збройова промисловість, що забезпечує солдатів Збройних Сил України необхідною технікою та озброєнням.

Повідомляється, що команда Олексія щотижня виробляє близько 1000 так званих «цукеркових» бомб. Проте, офіцер Збройних Сил України, який контактує з цими зброярами, заявляє, що армії потрібно набагато більше - 1500 таких бомб на тиждень.

Журналісти відзначають, що група зброярів під назвою «Армія Друк» вже за чотири місяці змогла надрукувати 30 тисяч оболонок для бомб, а їх темпи виробництва продовжують зростати. Як сказав лідер групи з позивним «Сват», темпи виробництва зростають. Крім того, зброярі отримують підтримку від колег з-за кордону.

За матеріалами видання, «цукеркові» бомби мають кілька переваг, особливо відзначається їхня дешевизна і висока ефективність. Бомба складається з циліндра, в який упакована вибухівка. Простір навколо вибухівки заповнений металевими осколками, які будуть викинуті назовні під час детонації. Як осколки часто використовують шарикопідшипники.

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Українські зброярі висловлюють надію, що за допомогою програмного забезпечення вдасться ще більше оптимізувати конструкцію бомб, забезпечивши їм більшу ефективність та потужність у боротьбі проти агресора.