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США показали, як створюють першу у світі комерційну космічну станцію (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США показали, як створюють першу у світі комерційну космічну станцію (відео)
Axiom Space продемонструвала успіхи у створенні єдиної комерційної космічної станції
скрін з відео Axiom Space

Запуск модуля Hub 1 до Міжнародної космічної станції заплановано на 2026 рік

Американська компанія Axiom Space опублікувала у YouTube новий відеоролик, який продемонстрував виробництво основних конструкцій першого модуля Hub 1 майбутньої станції Axiom. Планується, що його запуск до Міжнародної космічної станції відбудеться 2026 року.

За даними американської компанії, модуль Hub 1 (Habitat One) для станції Axiom вже збудували на заводі Thales Alenia Space у Турині (Італія). 

Найбільший у Європі виробник супутників франко-італійська аерокосмічна компанія Thales Alenia Space ще влітку 2021 року повідомила про підписання контракту з американською приватною корпорацією-розробником космічної інфраструктури Axiom Space на розробку двох ключових герметичних елементів першої у світі комерційної станції. Передбачається, що запуск нових модулів та стикування з Міжнародною космічною станцією буде здійснено за два роки, що стане народженням нового сегменту МКС – станції Axiom. Вартість контракту складає $110 млн євро, йдеться на сайті Thales Alenia Space.

Після виведення з експлуатації МКС модулі Axiom відокремляться та функціонуватимуть як комерційна космічна станція наступного покоління, що знаходиться у вільному польоті. Як зазначалось у пресрелізі, ці колишні сегменти МКС, які складаються з лабораторії та житлової інфраструктури, стануть основою для майбутньої автономної американсько-європейської орбітальної станції.

До слова, цього літа і до вересня може статися рідкісний спалах світла від мертвої зірки. Як попереджають астрономи, його буде видно на Землі. Про це йдеться на сторінці NASA. Як зазначається, спалах станеться в подвійній системі T. Coronae Borealis, що складається з білого карлика (так називають зірку наприкінці її життєвого циклу, коли вона вичерпала все своє ядерне паливо і залишилося тільки ядро) і червоного гіганта.

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Теги: США Італія космонавти YouTube відео

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