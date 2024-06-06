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Південна Корея обігнала США у виготовленні зброї – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Південна Корея обігнала США у виготовленні зброї – Bloomberg
Південнокорейська зброя вирізняється високою якістю, а також доступністю порівняно з американськими й західними альтернативами
фото з відкритих джерел

Як зазначає Bloomberg, Південна Корея виробляє зброю швидше та дешевше, ніж США

Південнокорейська компанія Hanwha Aerospace на тлі війни в Україні змогла в одинадцять разів наростити прибуток від експорту зброї. Дохід виробника склав $1,1 млрд, а його акції зросли приблизно на 350%. Про це повідомляє Bloomberg.

«Поки американські і європейські оборонні підрядники намагаються перезапустити або наростити виробництво, Hanwha пропонує покупцям переваги безперебійних виробничих ліній, непорушні ланцюги постачання і швидкі терміни доставки», – йдеться в матеріалі.

Зокрема Hanwha може зібрати свою флагманську гаубицю K9 приблизно за 180 днів − у два-три рази швидше, ніж її конкуренти. Її продукція також дешевша − K9 коштує близько $3,5 млн, що приблизно на 30-50% менше, ніж у конкурентів.

Аналітики вказують, що ці переваги мають всі збройові виробники у Південній Кореї, серед яких і місцеві конкуренти Hanwha − LIG Nex1 Co. та Hyundai Rotem Company Ltd.

«Південнокорейська зброя вирізняється високою якістю, а також доступністю порівняно з американськими й західними альтернативами, і має налагоджену доставку», − сказав капітан ВМС Південної Кореї у відставці й старший науковий співробітник Корейського інституту військових справ Юн Сукджун.

Відродження Hanwha відображає прогалину у світовій оборонній промисловості. Американські й більшість європейських виробників переключилися на стратегічну зброю, високоточні боєприпаси та інші передові технології. Водночас багато країн вважають ці системи надто дорогими або відмовляються від них через необхідність масштабної перепідготовки кадрів. Це відкрило двері для більш «традиційної» продукції Hanwha.

«Оборонні компанії в США чи Європі не хочуть виробляти цю зброю. Зброя корейського виробництва не є найсучаснішою, але це те, що не роблять Lockheed Martin і Boeing», − додав Сукджун.

Нагадаємо, союзники дозволили українським військовим бити по позиціях РФ західною зброєю і ЗСУ вже завдали удару по ракетному комплексу росіян С-300, який розташований на території Білгородської області.  Проте, удари західними ракетами на ситуацію на Харківщині суттєво не вплинуть.

До слова, Китай витіснив Росію з африканського ринку зброї та збільшує постачання військової техніки до африканських країн.

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Теги: зброя США Південна Корея

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