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У США пройшовся смертельний торнадо (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У США пройшовся смертельний торнадо (відео)
Безжальна стихія нанесла серйозні збитки у США
скріншот з відео

Потужний торнадо обрушився на невелике містечко у штаті Айова

В Сполучених штатах Америки через негоду, загинули (точної цифри наразі немає) та травмувались десятки людей. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Telegraph.

Згідно повідомлення, потужний торнадо обрушився на невелике містечко у штаті Айова. Внаслідок вирування стихії у місті Грінфілд були пошкоджені будинки, повалені кілька великих вітряків, розбиті транспортні засоби та пошкоджена АЗС.

«Цей торнадо спустошив значну частину міста. Можемо підтвердити, що через нього загинуло кілька людей», – сказав речник патрульної служби штату Айова Алекс Дінкла під час конференції.

Він не назвав точну кількість загиблих, але зазначив, що мінімум десять людей у Грінфілді зазнали поранень унаслідок торнадо.

Водночас Ліза Браун, судово-медичний експерт округу Адейр, центром якого є Грінфілд, сказала, що щонайменше одна людина була внесена у список смертельних випадків, пов’язаних зі штормом.

Губернатор Айови Кім Рейнольдс оголосив надзвичайну ситуацію у 15 округах, що дозволило оперативно задіяти ресурси штату для ліквідації наслідків шторму.

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Теги: США негода

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