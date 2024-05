У США пройшовся смертельний торнадо (відео)

В Сполучених штатах Америки через негоду, загинули (точної цифри наразі немає) та травмувались десятки людей. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Telegraph.

Згідно повідомлення, потужний торнадо обрушився на невелике містечко у штаті Айова. Внаслідок вирування стихії у місті Грінфілд були пошкоджені будинки, повалені кілька великих вітряків, розбиті транспортні засоби та пошкоджена АЗС.

«Цей торнадо спустошив значну частину міста. Можемо підтвердити, що через нього загинуло кілька людей», – сказав речник патрульної служби штату Айова Алекс Дінкла під час конференції.

Він не назвав точну кількість загиблих, але зазначив, що мінімум десять людей у Грінфілді зазнали поранень унаслідок торнадо.

