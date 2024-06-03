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Росія розміщує на орбіті супутники-вбивці – The Telegraph

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія розміщує на орбіті супутники-вбивці – The Telegraph
У 2019 і 2022 роках Росія запустила на низьку орбіту групу невеликих маневрених «інспекційних» супутників
фото з відкритих джерел

Ще в травні Росія запустила супутник, який, за заявами США, є протикосмічною зброєю

Росія запустила ще один космічний корабель із протисупутниковими можливостями, який називають супутником-убивцею в навколоземному просторі. Про це повідомляє видання The Telegraph.

«Усе добре, доки ці космічні кораблі не ведуть вогонь. Однак у разі війни орбітальне зіткнення може рознести мільйони високошвидкісних уламків пластику та металу, підвищуючи ризик для супутників, від яких ми залежимо для зв’язку, навігації та інших суто мирних цілей. Навіть Міжнародна космічна станція опинилася б у небезпеці», – сказано у повідомленні. 

Зазначається, що 2019 і 2022 роках Російське космічне агентство запустило на низьку орбіту групу невеликих маневрених інспекційних супутників. Їхня функція полягає в тому, щоб зустрічатися із іншими супутниками та перевіряти їх для діагностики несправностей. 

Але, як зауважують автори статті, за допомогою датчиків і маніпуляторів ці самі супутники могли втручатися в інші супутники або навіть знищувати їх.

«Російські інспекційні супутники, як правило, недовговічні. Через пару років у них закінчується паливо, вони втрачають висоту і згорають в атмосфері. Щоб зберегти орбітальний арсенал для можливої ​​майбутньої космічної війни, Кремль повинен кожні кілька років запускати нову партію інспекційних супутників», – додає The Telegraph.

16 травня росіяни запустили з космодрому Плесецьк на півночі Росії таємничий супутник під назвою «Космос 2576». Чотири дні потому, 20 травня, заступник представника США в ООН Роберт Вуд заявив, що «Космос 2576» – це, ймовірно, зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. 

Нагадаємо, космічне командування США (Usspacecom) допускає, що запущений Росією минулого тижня супутник є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляє Reuters. За словами представника Usspacecom у розмові з журналістами, РФ «розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США».

До слова, Рада Безпеки ООН відхилила проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космічному просторі, висунутий Росією, яка у квітні заветувала подібний документ, підтриманий переважною більшістю. 

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Теги: росія зброя корабель космос росіяни

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