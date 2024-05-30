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Сполучені Штати можуть змінити позицію щодо ударів своєю зброєю по РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сполучені Штати можуть змінити позицію щодо ударів своєю зброєю по РФ
США не заохочували і не дозволяли атаки своєю зброєю по території Російської Федерації
фото з відкритих джерел

Вашингтон буде адаптувати й коригувати свою позицію щодо заборони ударів зброєю США по РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація Байдена може бути відкритою щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ. Про це повідомляє The New York Times.

Блінкен заявив, що США не заохочували і не дозволяли такі атаки. Водночас він зауважив, що українці повинні приймати власні рішення про те, як найкраще захистити себе і що американський уряд «адаптується й коригує свою позицію в міру потреби» того, як розвивається війна.

Також Блінкен відповів на запитання журналіста, чи означають його слова «адаптуватися і пристосовуватися», що Сполучені Штати можуть підтримати удари України американською зброєю по території РФ.

«Адаптуватися і пристосовуватися означає саме це», – наголосив Держсекретар США.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розглядає можливість дати Україні дозвіл бити американською зброєю малої дальності по російській території.

Нагадаємо, Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Захід повинен припинити обмежувати себе у наданні допомоги Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

До слова, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Україна може завдати удару по Росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією. За словами очільниці МЗС, країна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Читайте також: Удари України західною зброєю по території РФ: президент Латвії зробив заяву 
Теги: США Ентоні Блінкен зброя росія обстріл

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