Forbes: Україна вдарила Himars по Росії вже за кілька годин після дозволу США

Завдаючи ударів по Білгороду, українці розмили північне угруповання сил без необхідності воювати з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську

У п’ятницю Білий дім дозволив ЗСУ бити по території країни-агресорки РФ. За кілька годин після цього українська армія націлила пускових установок Himars на російський Білгород. Про це пише Forbes.

«Це бажаний крок, який дозволить нам тепер краще захистити Україну та українців від російського терору та спроб розгорнути війну», – написав президент Володимир Зеленський практично перед атакою.

Російські ЗМІ зафіксували звуки повітряної тривоги та вогняні пуски батарей ППО, коли українські ракети атакували Білгород. Російські ЗМІ стверджували, що було збито 14 ракет.

Наразі незрозуміло, скільки шкоди завдала атака і, що більш важливо, скільки шкоди було завдано військовим цілям. Однак мета ЗСУ, на думку видання, очевидна. Білгород та прилеглі міста є базою для операцій північного угруповання військ російської армії, яка з 10 травня атакує українські прикордонні міста.

За три тижні запеклих боїв це угруповання РФ дорогою ціною захопило ланцюг прикордонних сіл і перетворило місто Вовчанськ на поле битви. Швидкі дії українських підрозділів підкріплення – 36-ї бригади морської піхоти, 71-ї єгерської бригади та елітної 82-ї десантно-штурмової бригади – зупинили просування ворога.

На тлі розгортання боїв значення Білгорода тільки зростало. У районних лікарнях стільки постраждалих росіян, що місцева система охорони здоров’я «перебуває в стані колапсу», зазначають в Українському центрі оборонних стратегій.

Крім того, є ознаки того, що загарбники перегруповуються для нового нападу. Переміщення військ у містах Грайворон, Борисівка та Пролетарський, що в кількох кілометрах на захід від Білгорода, «можливо, свідчить про формування ударної групи в Білгородській області».

Завдаючи ударів по Білгороду та області, українці розмили північне угруповання сил без необхідності воювати з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську.

Нагадаємо, що в суботу, 1 червня, у російському Білгороді було неспокійно. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО. Також, за даними голови області В'ячеслава Гладкова, під час цієї атаки під артилерійський обстріл потрапило село Муром Шебекинського міського округу. Постраждалих нібито немає.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 31 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.