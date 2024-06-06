Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія планує почати військові навчання в Карибському морі – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія планує почати військові навчання в Карибському морі – ЗМІ
Росія проводить навчання у Карибському басейні з 2019 року
фото з відкритих джерел

Російські навчання триватимуть протягом літа і завершаться всесвітніми військово-морськими навчаннями восени

Сполучені Штати очікують, що Росія почне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні найближчими тижнями. Про це заявив неназваний американський чиновник, пише CBS News.

Навчання за участю російських військових кораблів і дальніх бомбардувальників стануть першими одночасними повітряними і військово-морськими маневрами, які Росія проводить у Карибському басейні з 2019 року. США інтерпретують їх як відповідь на американську підтримку України та активізацію навчань США з союзниками по НАТО.

Однак, за словами чиновника, навчання були заплановані вже давно, і малоймовірно, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове зняття президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною наданої Вашингтоном зброї проти цілей на території Росії.

За словами чиновника, російські навчання не розглядаються як пряма загроза для США. Очікується, що російські кораблі здійснять заходи на Кубу і, можливо, до Венесуели, а навчання триватимуть протягом літа і завершаться всесвітніми військово-морськими навчаннями восени.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2,5 тис. підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ.

Як повідомлялося, у період з 27 по 31 травня Білорусь розпочала навчання авіації та протиповітряної оборони за участі РФ.

До слова, Китай у четвер, 23 травня, розпочав дводенні «каральні» військові навчання навколо Тайваню.

Читайте також: Кремль влаштовує чергові ядерні навчання. Чи є реальна небезпека?
Теги: корабель військові навчання росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден заявив, що цей указ є вимушеним кроком через відмову республіканців у Конгресі ухвалити міграційну реформу
Байден підписав указ про тимчасове закриття південного кордону з Мексикою
Вчора, 03:50
За словами Ван І, 26 країн погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до «спільного розуміння», яких досягли Бразилія і Китай
Пекін заявив, що «мирний план» Китаю і Бразилії підтримали понад 20 країн
Вчора, 03:25
США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III
США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III
Вчора, 01:22
У Німеччині затримали громадян Росії за звинуваченням у плануванні нападу на військові об'єкти
Тіньова війна Путіна проти Європи посилюється
1 червня, 13:16
У Росії можуть з'явитися модульні укриття
Уряд Росії почав готувати країну до ядерного удару: документ
31 травня, 13:47
Росія прагне уповільнити постачання зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України
NYT: Росія організовує диверсії в Європі для зриву військових поставок Україні
26 травня, 23:44
Путін веде Росію до загибелі
Чому Захід очікує на смерть Путіна, але не на розпад Росії
13 травня, 09:03
Павлов лайкав дописи на підтримку Путіна, війни, анексії Криму та російських військових
Українські журналісти завадили потрапити на Олімпіаду каноїсту з РФ, який підтримував війну
7 травня, 21:25
Міноборони РФ анонсувало військові навчання з відпрацюванням застосування нестратегічної ядерної зброї
Путін наказав провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
6 травня, 10:58

Політика

Росія планує почати військові навчання в Карибському морі – ЗМІ
Росія планує почати військові навчання в Карибському морі – ЗМІ
Чого очікувати від Глобального саміту миру: прогноз Reuters
Чого очікувати від Глобального саміту миру: прогноз Reuters
США незабаром оголосять про нову допомогу Україні – Reuters
США незабаром оголосять про нову допомогу Україні – Reuters
У ЄС розпочинаються вибори до Європейського парламенту
У ЄС розпочинаються вибори до Європейського парламенту
Суд відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори
Суд відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори
Спікер Джонсон підтримав зняття обмежень із ЗСУ на використання зброї США
Спікер Джонсон підтримав зняття обмежень із ЗСУ на використання зброї США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»
23K
На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)
18K
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
13K
Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову
6673
На Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди»
6418
Президент Польсько-української господарчої палати спростував міф про «українців, які витрачають польські гроші»

Новини

Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Вчора, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
4 червня, 11:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua