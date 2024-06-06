Річниця висадки союзників в Нормандії: ветеран намагався поцілувати руку Зеленському

Світові лідери, включаючи Володимира Зеленського, зібралися у французькій Нормандії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції і долучився до церемонії з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Про це стало відомо із на трансляції заходу.

Так, з нагоди у 80-річчя висадки союзників у Нормандії Президент Франції Еммануель Макрон зібрав світових лідерів на Меморіальні заходи на нормандському узбережжі.

Також на церемонії, зокрема присутні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Чехії Петр Павел.

Під час церемонії президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську зустріли оплесками. Крім того, французькі ЗМІ поширили відео, де один із ветеранів висадки в Норманції намагався поцілувати руку Зеленському, але він його зупинив.

🫢 На святкуванні 80-річчя висадки союзників у Нормандії один

із ветеранів Другої світової війни намагався поцілувати руку Володимира Зеленського.



❗️ Президент України зупинив чоловіка й подякував за захист Європи.



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Натомість, ветеран подякував президенту України за те, що він зараз успішно боронить Європу від агресії.

Нагадаємо, 6 червня 1944 року військові Британії, Канади та США висадилися в Нормандії (регіон на півночі Франції). Операція пройшла вдало - союзникам вдалося відкинути німецькі окупаційні війська, які на той час контролювали Францію.

На узбережжі висадилося понад 150 тисяч солдатів, така операція стала найбільшою висадкою морського десанту в історії.

Сьогодні у Франції влаштували урочисті заходи на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. У них, зокрема, бере участь президент України Володимир Зеленський.