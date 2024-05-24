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Байден обрав головного союзника США поза НАТО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден обрав головного союзника США поза НАТО
Байден вважає, що надання Кенії статусу основного союзника США поза НАТО зміцнить безпеку обох країн
фото: Reuters

Такий дипломатичний статус дає право на привілейовані економічні та військові відносини зі Сполученими Штатами

Президент США Джо Байден має намір призначити Кенію головним союзником США поза НАТО. Про це повідомив Білий дім з нагоди державного візиту президента Кенії Вільяма Руто.

Такий статус США надають країнам, які мають тісні та стратегічні робочі відносини з американськими військовими та цивільними особами у сфері оборони.

«Сполучені Штати глибоко поважають внесок Кенії у глобальний мир і безпеку. Це перший випадок надання країні Африки на південь від Сахари статусу основного союзника поза межами НАТО», – йдеться у повідомленні.

Такий дипломатичний статус дає право на привілейовані економічні та військові відносини зі Сполученими Штатами.

Байден вважає, що надання Кенії статусу основного союзника США поза НАТО зміцнить безпеку обох країн, а також світу. Окрім того підвищення рівня відносин між двома країнами може дати Вашингтону більший вплив у Східній Африці.

Нагадаємо, республіканці звинуватили американську виконавчу владу у відправленні кенійським військам, розгорнутим на Гаїті, зброю, яку можна було б відправити Україні.

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл МакКол (республіканець від Техасу) та член Комітету у закордонних справах Сенату Джим Ріш (республіканець від Айдахо) розкритикували адміністрацію за те, що вона використала свої президентські повноваження для прискореного виділення $60 млн військової допомоги для придушення банд у Гаїті.

Теги: США Джозеф Байден Кенія

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