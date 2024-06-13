Буває раз у житті: NASA прогнозує космічний вибух влітку

Явище, ймовірно, буде видно на Землі приблизно тиждень, перш ніж воно зникне

Цього літа і до вересня може статися рідкісний спалах світла від мертвої зірки. Як попереджають астрономи, його буде видно людям на Землі. Про це йдеться на сторінці NASA.

Як зазначається, спалах станеться в подвійній системі T. Coronae Borealis, що складається з білого карлика (так називають зірку наприкінці її життєвого циклу, коли вона вичерпала все своє ядерне паливо і залишилося тільки ядро) і червоного гіганта.

Науковці кажуть, що це «подія, яка трапляється раз у житті», оскільки такий вибух стається приблизно раз на 80 років. Спалах позбавляє мертву зірку зайвого матеріалу, який перед цим білий карлик витягує із зірки-компаньйона.

Це явище, ймовірно, буде видно на Землі приблизно тиждень, перш ніж воно зникне. Побачити його можна буде неозброєним оком у сузір'ї Північної Корони – спалах виглядатиме як яскрава нова зірка, якої раніше в цьому сузір'ї не було, пояснили у NASA.

Раніше повідомлялося, що Boeing і NASA були змушені знову скасувати перший запуск екіпажем космічного корабля Starliner компанії за лічені хвилини до зльоту.

Starliner з астронавтами Баррі Вілмор і Сунітою Вільямс на борту мав злетіти з космічної станції на мисі Канаверал у суботу вдень, але йому сказали зачекати, коли залишилося до кінця зворотного відліку 3 хвилини 50 секунд. Невідомо, що спричинило затримку.

Початкова місія Starliner мала відбутися 6 травня, але була скасована через проблему з клапаном, що призвело до затримки історичного зльоту. 14 травня місію знову відклали, цього разу через витік ракетного палива та додаткові випробування.