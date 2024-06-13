Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Буває раз у житті: NASA прогнозує космічний вибух влітку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Буває раз у житті: NASA прогнозує космічний вибух влітку
Вибух стається приблизно раз на 80 років
фото: nasa.go

Явище, ймовірно, буде видно на Землі приблизно тиждень, перш ніж воно зникне

Цього літа і до вересня може статися рідкісний спалах світла від мертвої зірки. Як попереджають астрономи, його буде видно людям на Землі. Про це йдеться на сторінці NASA.

Як зазначається, спалах станеться в подвійній системі T. Coronae Borealis, що складається з білого карлика (так називають зірку наприкінці її життєвого циклу, коли вона вичерпала все своє ядерне паливо і залишилося тільки ядро) і червоного гіганта.

Науковці кажуть, що це «подія, яка трапляється раз у житті», оскільки такий вибух стається приблизно раз на 80 років. Спалах позбавляє мертву зірку зайвого матеріалу, який перед цим білий карлик витягує із зірки-компаньйона. 

Це явище, ймовірно, буде видно на Землі приблизно тиждень, перш ніж воно зникне. Побачити його можна буде неозброєним оком у сузір'ї Північної Корони – спалах виглядатиме як яскрава нова зірка, якої раніше в цьому сузір'ї не було, пояснили у NASA.

Раніше повідомлялося, що Boeing і NASA були змушені знову скасувати перший запуск екіпажем космічного корабля Starliner компанії за лічені хвилини до зльоту.

Starliner з астронавтами Баррі Вілмор і Сунітою Вільямс на борту мав злетіти з космічної станції на мисі Канаверал у суботу вдень, але йому сказали зачекати, коли залишилося до кінця зворотного відліку 3 хвилини 50 секунд. Невідомо, що спричинило затримку.

Початкова місія Starliner мала відбутися 6 травня, але була скасована через проблему з клапаном, що призвело до затримки історичного зльоту. 14 травня місію знову відклали, цього разу через витік ракетного палива та додаткові випробування.

Читайте також: NASA показало візуалізацію чорної діри (відео) 
Теги: NASA космос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2019 і 2022 роках Росія запустила на низьку орбіту групу невеликих маневрених «інспекційних» супутників
Росія розміщує на орбіті супутники-вбивці – The Telegraph
3 червня, 01:52
Приземлення відбулося за підтримки супутника-ретранслятора Queqiao-2
Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця
2 червня, 05:40
Капсула Boeing Starliner, розташована на вершині ракети Atlas V, стоїть на стартовому майданчику космічного стартового комплексу 41
Boeing і NASA знову скасувати перший запуск космічного корабля Starliner
2 червня, 04:08
У червня парад планет триватиме кілька днів
Парад планет: коли споглядати унікальне явище
1 червня, 12:21
На сайті NASA можна подивитись траекторію руху астероїда
У п'ятницю повз Землю пролетить великий астероїд – NASA
30 травня, 21:28
Китайська компанія запустила в космос власну ракету з чотирма супутниками
Китай запустив у космос чотири супутники: для чого вони призначені
30 травня, 18:30
Минулого тижня Росія запустила супутник, який, на думку американських спецслужб, є зброєю
США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника
22 травня, 09:26
За російський проєкт проголосувало сім держав
Нерозповсюдження зброї в космосі: Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції
21 травня, 08:36
Телескоп розміщено на теритторії Внутрішньої Монголії на півночі країни
Китай тестує гігантський радіотелескоп для спостережень за сонячним вітром
15 травня, 19:57

Наука та освіта

Буває раз у житті: NASA прогнозує космічний вибух влітку
Буває раз у житті: NASA прогнозує космічний вибух влітку
Міносвіти створило для вступників онлайн-калькулятор розрахунку конкурсного бала: деталі
Міносвіти створило для вступників онлайн-калькулятор розрахунку конкурсного бала: деталі
Росія звинувачує власних фізиків у державній зраді
Росія звинувачує власних фізиків у державній зраді
Мінкультури розробило «Калькулятор фейків»: як працює програма
Мінкультури розробило «Калькулятор фейків»: як працює програма
Мінцифри почало тестування освітнього застосунку «Мрія» у 40 школах
Мінцифри почало тестування освітнього застосунку «Мрія» у 40 школах
Верховна Рада прийняла закон про дошкільну освіту
Верховна Рада прийняла закон про дошкільну освіту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Навіть не напружилася тікати з Києва. Історія однієї колаборантки
17K
Пільги для мільйонерів. Названо заможних депутатів, які не гребують доплатами за житло
13K
У Південній Кореї несподівано знайшли велике родовище нафти та газу – Bloomberg
11K
Україна домоглася скасування концерту російської прими-балерини Захарової у Словенії
11K
Вибори до Європарламенту виграла викладачка із Закарпаття: чому вибухнув скандал?
6239
Фаріон назвала своє поновлення на посаді тріумфом, але не своїм

Новини

ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
11 червня, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua