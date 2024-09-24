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У «Дії» з'явилася нова послуга для моряків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У «Дії» з'явилася нова послуга для моряків
Мінцифри цифровізує послуги для моряків, щоб сфера була більш зручною і прозорою
фото: itechua.com

«Морякам більше не треба особисто їхати до адміністрації судноплавства, щоб отримати кваліфікаційні документи», – Мінцифри

Відтепер моряки у «Дії» можуть призначати довірену особу без відвідування нотаріуса. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Морякам більше не треба особисто їхати до адміністрації судноплавства, щоб отримати кваліфікаційні документи. Вони можуть на порталі Дія в кілька кліків визначити представника – і більше жодних паперових довіреностей та нотаріусів», – йдеться у заяві.

Як працює послуга? 

  1. Моряк подає на порталі «Дія» заяву про присвоєння звання або підтвердження кваліфікації.
  2. У ній вказує дані про особу, яка отримає готові документи за нього.
  3. Після друку кваліфікаційного документа на електронну пошту представника надійде лист з рішенням, де є QR-код.
  4. Довірена особа моряка йде до Адміністрації судноплавства, показує QR-код та документ, який посвідчує її особу, – і все, кваліфікаційні документи отримано.
  5. У разі відмови комісія надсилає лист з поясненням причини.

«Це не тільки швидко та зручно, а й безпечно. Адже усуває ризик шахрайства та підробки, бо кожен крок процедури відстежується й фіксується. Жодних паперів, сумнівних посередників та корупційних ризиків», – йдеться у заяві.

Мінцифри зауважили, що цифрують послуги для моряків, щоб сфера була більш зручною і прозорою. 

Нагадаємо, що 9 вересня Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків. Федоров зауважив, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

Також у «Дії» з'явилися три нові документи. Мінцифри додало свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

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Теги: Михайло Федоров Дія Міністерство цифрової трансформації України українські моряки море документи нотаріус

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