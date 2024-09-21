На Львівщині стався конфлікт за участю патрульної поліції і ТЦК

У патрульній поліції призначили службову перевірку щодо дій своїх працівників

На Львівщині стався черговий конфлікт між співробітниками територіального центру комплектування, поліцейськими та військовозобов’язаними чоловіками. За цим фактом керівництво патрульної поліції розпочало службове розслідування.

За даними Zaxid.net, інцидент стався на трасі Київ-Чоп на Львівщині, де співробітники ТЦК спільно з патрульними зупинили для перевірки документів автомобіль Volkswagen Sharan, у якому їхали троє військовозобов’язаних.

Судячи з відео, яке з’явилося у Telegram-каналах, чоловіки відмовлялися показати документи, натомість викликали групу підтримки. На місце події прибули їхні родичі чи знайомі, вони заявляли, що мобілізація, а також вручення повісток є незаконними.

Жінка, яка втрутилася в конфлікт, кричала про затримання її брата, наказувала тому їхати геть з місця зупинки. Патрульний спробував цьому перешкодити. Виникла словесна суперечка, яка супроводжувалася криками та шарпаниною.

На інцидент зреагували в патрульній поліції. Там повідомили, що призначили службову перевірку щодо дій своїх працівників.

«Під час спільної роботи із працівниками ТЦК, патрульні зупинили автомобіль. Під час цього виникла конфліктна ситуація. Наразі розпочате службове розслідування. Обставини встановлюються», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.

Черговий конфлікт з ТЦК за участі поліції на Львівщині (Стрий)



«Під час спільної роботи із працівниками ТЦК, патрульні зупинили автомобіль. Під час цього виникла конфліктна ситуація. Наразі розпочате службове розслідування. Обставини встановлюються», – повідомили патрульні pic.twitter.com/gPKBR2ACrL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 21, 2024

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації тепер доступне в «Дії».

До слова, 7 вересня набув чинності закон 3916-IX про повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях (законопроект 11391). Закон надає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти, захищаючи Україну.