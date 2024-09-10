У «Дії» з'явилися нові документи: подробиці

За словами Федорова, усі документи підтягнуться автоматично у «Дію», якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян

У «Дії» з'явилися три нові документи. Мінцифри додало свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«У Дії вже працює шлюб онлайн, а щоб ви користувалися послугою на повну, додали свідоцтво про шлюб. Також у застосунок підтягнуться актові записи про розірвання шлюбу та зміну імені. Важливо, що тепер і в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, підтягнуться свідоцтва про народження дитини», – йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, усе підтягнеться автоматично у «Дію», якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Для того, щоб документи з'явилися у «Дії» оновіть застосунок.

Нагадаємо, що 9 вересня Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків. Федоров зауважив, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.