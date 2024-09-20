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Російське військове керівництво роздавало солдатам наркотики для притуплення страху: дані ЦНС

Стьопа Гафтко
glavcom.ua
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Російське військове керівництво роздавало солдатам наркотики для притуплення страху: дані ЦНС
Російським військовим видавали промедол
фото з відкритих джерел

Військовослужбовці Росії систематично отримували наркотичні препарати

У військових частинах та території Росії вівся неофіційний облік із видачі наркотичних медичних препаратів. Зокрема, йдеться про промедол та інші психотропні та наркотичні засоби. Про це свідчить документація, яку оприлюднив Центр національного спротиву.

У документі йдеться про те, що російське військове керівництво, зокрема у мотострілецьких ротах, видавало солдатам анальгетик промедол, який офіційно заборонено використовувати на території РФ. За своїми властивостями цей препарат схожий на морфій чи налбуфін (заборонені в Україні для використання військовослужбовцями).

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Журнал видачі наркотичних засобів військовим РФ
Фото: Центр національного спротиву


«При високій концентрації промедол викликає почуття ейфорії, а при регулярному його прийманні у людини з’являється наркотична залежність, яка надалі призводить до згубних наслідків для психіки та здоров’я. Тобто, військовослужбовці, які перебувають в стані ейфорії, швидше погодяться на штурм чи інші наступальні дії тому, що вже не мають страху перед болем або навіть і самою смертю», – пояснюють в Центрі нацспротиву.
Журналістам також стало відомо, що документи, згідно який отримували і здавали наркотичні засоби у військових частинах, не були офіційними.

Тримеперидин, або промедол – синтетичний лікарський засіб, що належить до групи наркотичних анальгетиків та є похідним фенілпіперидину, що має анальгетичну, спазмолітичну, протишокову та снодійну дію, та застосовується перорально та парентерально. Тримеперидин розроблений у СРСР на початку 1950-х років під час досліджень іншого лікарського препарату – петидину.

«Тобто у військових частинах вівся “чорний” облік з отримання та видачі промедолу. Згідно з інформацією, що висвітлена в даних журналах, видача наркотичних засобів військовослужбовцям була регулярною», – додають активісти.

Нагадаємо, стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб.

Також стало відомо, що Путін злиться на російську армію за поразку у війні проти України і хоче зробити її «цапом-відбувайлом», але це дуже небезпечно, оскільки в імперській ідеології армія є однією базових цінностей російського суспільства.

До слова, росіяни біля Торецька намагаються витіснити українські війська з їхніх позицій, проводячи регулярно штурми. Однак, професійна армія окупанта майже повністю вже знищена.

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Теги: армія війна документи наркотики активісти росіяни

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