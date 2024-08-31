Данія стала європейським Лас-Вегасом для швидких одружень – Bloomberg

Весільний туризм у Данії набирає обертів

Невеличке датське містечко Обенро щороку приймає тисячі іноземців. Приваблюють їх не скандинавська архітектура чи пляжі місцевого узбережжя. Закохані пари з усього світу приїжджають до Обенро, щоб одружитися: в Данії зробити це можна дуже легко та швидко. Про це пише видання Bloomberg.

Обенро розташоване за пів години їзди від кордону з Німеччиною, населення містечка – близько 17 тис. осіб. Щотижня сюди приїжджають пари з однією метою – сказати один одному так і обмінятися кільцями.

Взагалі цей феномен не обмежується Обенро – вся Данія цілком стала помітним весільним напрямком. Минулого року країна видала іноземцям понад 18 тис. свідоцтв про шлюб (і для порівняння 31 500 свідоцтв для пар, у яких хоча б один чоловік є резидентом Данії). До того ж Данія стала першою країною у світі, яка визнала одностатеві партнерства ще у 1989 році, тому вона стала особливо популярною серед ЛГБТ-пар.

Привабливість Данії як весільного напряму пояснюється дуже просто – відсутністю виснажливої ​​бюрократії. Пари можуть оформити всі документи онлайн, свідоцтва про народження не потрібно подавати, а заяви зазвичай обробляються протягом п'яти робочих днів. Якщо все пройде гладко, весь процес може зайняти від 7 до 10 днів, а сертифікат про шлюб визнаватиметься у всьому світі.

У сусідній Німеччині, наприклад, міжнародні пари повинні подавати оригінали документів, а весь процес оформлення може тривати до року. В Іспанії чи Франції два іноземці взагалі не можуть одружитися: принаймні один партнер має бути резидентом.

Щоб задовольнити попит, місту Обенро довелося перебудувати роботу міської адміністрації: тепер міжнародні весілля тут можуть проводити п'ять днів на тиждень, а церемонії пропонують англійською, німецькою та датською мовами. Крім того, тепер пари можуть обрати церемонію реєстрації прямо на пляжі без додаткових витрат. Зусилля Обенро вже окупаються: у 2023 році кількість іноземних весіль подвоїлася та перевищила 1000.

Проте в Обенро заявляють, що їхнє прагнення розвивати весільний туризм ґрунтується не лише на економічній привабливості. «Ми хочемо, щоб наше населення росло і тут було більше дітей та молодих родин», – сказав Томас Андресен, колишній мер муніципалітету Обенро.

Весілля можуть стати реальним поштовхом для економіки регіонів – це підтверджують у VisitÆrø, туристичному управлінні датського острова Ере. Щорічно на острові проводиться близько 2000 церемоній, що приносить майже 1,8 млн. євро.

До слова, у столиці Данії, Копенгагені, туристів будуть нагороджувати безкоштовними напоями, їжею та розвагами, якщо вони будуть проявляти під час подорожі «екологічну відповідальність». Таку ідею подала міська рада з туризму і представила програму CopenPay, щоб спонукати туристів поводитися більш екологічно цього літа.