У «Дії» офіційно стартувала послуга онлайн-шлюбу (відео)

Процес одруження у «Дії» триватиме близько 30 хвилин

Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження – від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у «Дії»», – йдеться у повідомленні.

💍Мінцифри запустило послугу шлюб онлайн у Дії – відтепер одружитися можна у кілька кліків



⏳Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в Дії, паперова версія надійде поштою. pic.twitter.com/TrOXPGzEHB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 9, 2024

Федоров зауважує, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

«Доєднуйтеся до диджитал-церемонії з реєстратором там, де забажаєте. Вирішуйте, чи хочете змінити прізвище, залишити своє або взяти подвійне, просто в застосунку. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в «Дії», паперова версія надійде поштою», – наголосив міністр цифрової трансформації.

Водночас Михайло Федоров заінтригував нововведеннями: «Шлюб – це лише початок, основа для цифровізації інших послуг, які скоро зʼявляться в Дії, тому очікуйте».

Раніше, 29 травня, Мінцифри запустило бета-тест онлайн-шлюбу в «Дії».

Нагадаємо, що уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».