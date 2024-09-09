У «Дії» офіційно стартувала послуга онлайн-шлюбу (відео)
Процес одруження у «Дії» триватиме близько 30 хвилин
Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження – від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у «Дії»», – йдеться у повідомленні.
💍Мінцифри запустило послугу шлюб онлайн у Дії – відтепер одружитися можна у кілька кліків
⏳Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в Дії, паперова версія надійде поштою. pic.twitter.com/TrOXPGzEHB
Федоров зауважує, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.
«Доєднуйтеся до диджитал-церемонії з реєстратором там, де забажаєте. Вирішуйте, чи хочете змінити прізвище, залишити своє або взяти подвійне, просто в застосунку. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в «Дії», паперова версія надійде поштою», – наголосив міністр цифрової трансформації.
Водночас Михайло Федоров заінтригував нововведеннями: «Шлюб – це лише початок, основа для цифровізації інших послуг, які скоро зʼявляться в Дії, тому очікуйте».
Раніше, 29 травня, Мінцифри запустило бета-тест онлайн-шлюбу в «Дії».
Нагадаємо, що уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».
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