Мережу заполонили курйозні меми і фотожаби після старту послуги онлайн-шлюбу у «Дії»

Інтернет-жартівники кепкують над тим, як у подальшому буде проходити процес одруження та реєстрація шлюбу

Після того, як Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії» і відтепер одружитися можна у кілька кліків, мережу заповнили жарти, фотожаби і меми на цю тему.

Зокрема, інтернет-жартівники кепкують над тим, як у подальшому буде проходити процес одруження та реєстрація шлюбу, а також фантазують, що скоро можна буде обирати собі другу половинку на основі даних з податкової, земельного реєстру, реєстру майнових прав, медичної картки, історії голосувань на виборах та статистики національного кешбеку.

«Главком» зібрав найяскравіші жарти.

8 фото На весь екран















Нагадаємо, міністр Михайло Федоров повідомив, що Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків. «Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження – від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у «Дії»», – повідомив міністр.

Федоров зауважив, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

Раніше, 29 травня, Мінцифри запустило бета-тест онлайн-шлюбу в «Дії».