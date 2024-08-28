Федоров озвучив вартість української ракети «Паляниця»

Для зниження витрат на виробництво ракети-дрона Україна звернулася до приватного сектора

Розробка «Паляниці» є повністю новим проєктом, над яким Україна працювала близько 18 місяців

Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі Associated Press.

Зазначається, що розробка «Паляниці» є повністю новим проєктом, над яким Україна працювала близько 18 місяців. Вартість кожної ракети становить менше ніж $1 млн, а для зниження витрат на виробництво Україна звернулася до приватного сектора.

Україна активно працює над розширенням виробництва цієї зброї, щоб мати можливість завдавати несподіваних ударів по Росії. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що це може стати переломним моментом у війні, адже Росія не має достатньо систем ППО для захисту всіх своїх територій.

Як пише AP, «Паляниця» дозволить завдавати ударів по глибоких тилових позиціях Росії без необхідності отримувати дозвіл від західних союзників.

Ракета була створена в умовах гострої необхідності, оскільки Росія домінує у повітрі з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року. Україна неодноразово стикалася з обмеженнями на використання західних далекобійних ракет для ударів по території Росії, але «Паляниця» була розроблена для подолання цих обмежень.

Зброя має радіус дії до 700 кілометрів, що можна порівняти з американськими ракетами Atacms. «Паляниця» може досягти щонайменше 20 російських аеродромів, зокрема російської авіабази Саваслейка.

Нагадаємо, 24 серпня відбулося перше успішне бойове застосування нової української зброї – далекобійної ракети-дрона «Паляниця». У межах дії ракети-дрону – два десятки військових російських аеродромів. Також зазначається, що розробку змогли завершити феноменально швидко – за півтора року.

«Паляниця» буде запускатися з наземної платформи. Ракета-дрон має турбореактивний двигун. А вартість «Паляниці» набагато нижча аналогів. Триває робота над її здешевленням та збільшенням виробництва.

Раніше Зеленський показав інші українські розробки, які успішно знищують окупантів у морі, у повітрі й на землі.