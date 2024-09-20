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У «Київтеплоенерго» знову пройшли обшуки: підприємство заявляє про ризик для екологічного об’єкта

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У «Київтеплоенерго» знову пройшли обшуки: підприємство заявляє про ризик для екологічного об’єкта
Підприємство вже неодноразово наголошувало на системному тиску з боку правоохоронних органів
фото: КП «Київтеплоенерго»

Підприємство констатує наявність чотирьох дублюючих кримінальних проваджень у різних підрозділах одного і того ж правоохоронного органу

Представники Дарницького управління Нацполіції провели обшуки у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» у справі щодо технічного переоснащення заводу «Енергія». Про це повідомила пресслужба «Київтеплоенерго».

«Показовим є той факт, що з того самого приводу Головне управління національної поліції у м. Києві рівно рік тому (вересень 2023 року) на підприємстві вже проводило обшуки. Усі необхідні документи правоохоронцям було надано в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Підприємство констатує наявність чотирьох дублюючих кримінальних проваджень у різних підрозділах одного і того ж правоохоронного органу – Національній поліції. Тепловики вважають, що це є грубим процесуальним порушенням.

Такі дії можуть носити ознаки свідомого тиску та бути спробою «множення» порожніх справ.

У комунальному підприємстві нагадують, що при проведенні розслідувань прямо заборонено повторне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за одними й тими ж обставинами.

«Наразі правоохоронці хочуть віднайти 18 видів різних документів, які раніше їм уже були надані для проведення об’єктивного розслідування. Крім того, представники Дарницького управління Нацполіції хочуть вилучити оригінали проєктної документації надважливого для Києва екологічного об’єкта», – йдеться у повідомлені. 

Результатом будівництва зазначеного об’єкта має стати «п’ятикратне підвищення екологічності роботи сміттєспалювального заводу, що приведе його роботу до стандартів Європейського Союзу». А вилучення проєктної документації провокує зупинку будівельних робіт та поставить під загрозу реалізацію всього проєкту.

Напередодні опалювального сезону завод «Енергія» перебуває у щорічному плановому ремонті. Взимку від роботи підприємства залежить опалення цілих мікрорайонів Дарницького району. «Такі дії правоохоронців можна вважати цілеспрямованим політичним тиском, що може призвести до зриву опалювального сезону більше ніж для 300 житлових будинків», – попереджають у Київтеплоенерго.

Комунальне підприємство вже неодноразово наголошувало на системному тиску з боку правоохоронних органів, що вже мало негативні наслідки для роботи об’єктів критичної інфраструктури міста та навіть зриву важливих закупівель.

До відома, лише три тижні тому правоохоронці провели обшуки у «Київтеплоенерго». Посадових осіб «Київтеплоенерго» правоохоронці звинувачують у привласненні бюджетних коштів під час ремонту теплових мереж на вулиці Антоновича у 2016 році.

Нагадаємо, у квітні на підприємство «Київтеплоенерго» з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та Служби безпеки України.

Теги: опалення завод документи розслідування Київтеплоенерго обшук

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