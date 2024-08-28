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Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
Військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні, отримали відстрочку
фото з відкритих джерел

Закон передбачає втрату відстрочки для студентів, багатодітних батьків, працівників оборони та інших

Наприкінці серпня Верховна Рада проголосувала за новий законопроєкт. Ним було спрощено процедуру отримання відстрочки для військовозобов'язаних, які утримують або доглядають хворих родичів або осіб з інвалідністю. Вони більше не повинні подавати документи про відсутність у родині інших працездатних родичів, пише «24 Канал».

Хто втратив право відстрочку

Тим часом нове законодавства передбачає, що право на відстрочку втрачають вісім категорій:

  1. Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.
  2. Багатодітні чоловіки з заборгованістю по аліментах.
  3. Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи.
  4. Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання.
  5. Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї.
  6. Особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони.
  7. Особи зі статусом «обмежено придатний», через скасування цієї категорії.
  8. Чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно).

Водночас військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні, отримали відстрочку. Раніше вона надавалася лише, коли йшлося про повнорідних родичів.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

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Теги: Верховна Рада документи навчання 24 лютого законопроєкт

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