Кожне друге українське підприємство розраховує на штучний інтелект: як змінюється бізнес

Майже 47% компаній уже досягли або очікують високого рівня автоматизації завдяки нейромережам

Український бізнес дедалі активніше впроваджує штучний інтелект для оптимізації роботи, скорочення витрат та підвищення ефективності. За рік частка підприємств, які вже практично використовують ШІ, зросла з 13,1% до 23,4%. Ще 29,8% компаній розглядають можливість його застосування. Про це свідчать результати опитування керівників підприємств, оприлюднені Національним банком України, пише «Главком».

Водночас майже половина опитаних підприємств – 46,8% – уже досягла або очікує високого рівня автоматизації завдяки штучному інтелекту. Роком раніше цей показник становив лише 2%.

Опитування проводили у дві хвилі – у травні 2025 року та серпні 2026-го. У ньому взяли участь 649 та 658 підприємств відповідно. Дослідження охопило компанії різних галузей із 21 регіону України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Великий бізнес активніше впроваджує ШІ

Найактивніше штучний інтелект використовують великі підприємства. Частка таких компаній, які вже застосовують ШІ, сягнула 33,2%. Це приблизно вдвічі більше, ніж серед малих і середніх підприємств.

На впровадження технологій також впливає зовнішньоекономічна діяльність. Найвищий рівень використання ШІ зафіксували серед компаній, які одночасно експортують та імпортують продукцію. За рік цей показник зріс у 1,9 раза.

За галузями найшвидше нові технології інтегрують підприємства будівництва та переробної промисловості. Натомість в аграрному секторі, добувній промисловості та енергетиці залишається значною частка компаній, які не планують використовувати ШІ.

Для чого підприємства використовують штучний інтелект

Найчастіше керівники компаній розглядають ШІ як інструмент для скорочення витрат та оптимізації продуктів і робочих процесів. Найпоширенішим напрямом застосування залишається генеративний штучний інтелект. Його використовують переважно для виконання адміністративних і фінансових завдань.

Водночас перехід від зацікавленості до практичного впровадження технологій стримують кілька чинників. Серед основних перешкод підприємці називають нестачу підготовлених працівників, відсутність готових галузевих рішень та потребу в експертній підтримці.

Окреме занепокоєння викликає безпека даних: 34% опитаних керівників назвали конфіденційність інформації проблемою під час використання штучного інтелекту.

Варто нагадати, що українці можуть безоплатно пройти програму «Сертифікація Google із професійного використання ШІ» на платформі Coursera.