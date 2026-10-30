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Російські хакери атакують держустанови під виглядом ДТЕК

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Російські хакери атакують держустанови під виглядом ДТЕК
Хакери використовують фальшиві повідомлення про борги за електроенергію для встановлення програм віддаленого доступу
фото: Держспецзв'язок

Зловмисники розсилають фальшиві листи про борги за електроенергію, щоб отримати прихований доступ до комп'ютерів

Хакерське угруповання UAC-0050 здійснює масову розсилку електронних листів нібито від імені енергетичної компанії ДТЕК. Під приводом термінового погашення заборгованості зловмисники намагаються встановити на комп'ютери шкідливе програмне забезпечення. Про це повідомляє Держспецзв'язку, передає «Главком».

Нову кібератаку на державні установи зафіксували фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA 29 жовтня. Листи надходили нібито від бухгалтера «ДТЕК Енерго» та містили вимогу сплатити борг за електроенергію.

До повідомлень прикріплювали PDF-файл із посиланням для «оплати». Після переходу за ним на комп'ютер завантажувався RAR-архів із хмарного сховища DigitalOcean Spaces.

Усередині містилися ще один архів, захищений паролем, та текстовий файл із ключем для його розпакування. Кінцевим елементом був виконуваний EXE-файл, запуск якого встановлював програму віддаленого керування LiteManager.

Програмне забезпечення автоматично запускалося разом з операційною системою. Таким чином хакери могли зберігати доступ до зараженого комп'ютера без відома користувача.

Для приховування своєї інфраструктури зловмисники також використовували велику кількість IP-адрес і доменів. Більшість із них належали легітимним ресурсам, що ускладнювало виявлення справжніх серверів управління атакою.

У Держспецзв'язку наголошують, що така схема особливо небезпечна на тлі російських ударів по енергетиці та аварійних відключень світла, коли повідомлення про заборгованість можуть викликати додаткове занепокоєння.

Фахівці закликають українців не переходити за підозрілими посиланнями, не відкривати невідомі архіви та не запускати вкладені виконувані файли. Стан рахунків за електроенергію рекомендують перевіряти лише через офіційні застосунки або сайти постачальників.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про фішингову розсилку від імені Міністерства енергетики. Зловмисники надсилали українцям листи із закликами до оплати та шкідливими вкладеннями. У Міненерго попереджали, що такі повідомлення можуть використовуватися для отримання доступу до особистих даних і пристроїв.

Також «Главком» писав про кібератаки російських хакерів на український сектор безпеки та оборони. Тоді CERT-UA виявила шкідливі листи, замасковані під повідомлення державних органів. Для викрадення інформації зловмисники застосовували програму Lamehug, яка використовує технології штучного інтелекту.

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Теги: хакер технології викрадення Міненерго

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