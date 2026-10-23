Проміжні вибори у США: чи зупинить Конгрес зближення Трампа з Кремлем?

Чи змінить Конгрес США переговорну стратегію Трампа щодо Росії?

Переговори Стіва Віткоффа з Путіним стали черговим свідченням небезпечного зближення позицій Вашингтона і Москви за рахунок інтересів України та європейської безпеки.

Звільнення американського заручника, безумовно, заслуговує на підтримку. Однак гуманітарний успіх не може виправдати політичних поступок агресору. Послаблення санкцій, обмеження оборонної допомоги Україні та готовність до масштабного економічного співробітництва з Росією без жодних зустрічних вимог щодо припинення війни фактично заохочують кремль до продовження агресії.

Відновлення тристоронніх переговорів також не дає підстав для оптимізму. Москва не демонструє готовності ані до припинення вогню, ані до територіальних компромісів. Натомість переговори можуть перетворитися на інструмент тиску на Україну з метою обмеження її суверенітету, оборонних можливостей та перспектив членства в НАТО.

Особливо небезпечною є спроба Вашингтона замінити політику стримування агресора політикою його економічного заохочення. Без чітких умов і вимог до Москви така стратегія не наближає мир, а підриває довіру до США та заохочує подальшу російську агресію.

Проте перспективи переговорів залежатимуть не лише від позицій Трампа і Путіна. Важливим чинником можуть стати результати проміжних виборів до Конгресу США.

Зміна балансу сил у Конгресі США здатна суттєво обмежити свободу дій Трампа. Президенту буде значно складніше здійснювати односторонні поступки Кремлю, послаблювати підтримку України та примушувати її до неприйнятних умов миру.

Проти такого курсу виступатимуть не лише Україна та Європа, а й впливова частина американського політичного істеблішменту. Посилення парламентського контролю, політичний тиск і перспектива нових процедур імпічменту стануть додатковими стримувальними чинниками для Білого дому.

Таким чином, проміжні вибори до Конгресу США можуть стати важливим запобіжником остаточного переходу Вашингтона на російські позиції. Вони не гарантують зміни політики Трампа, але здатні відновити політичний баланс у США, посилити позиції України та Європи і створити передумови для переговорів про справедливий мир, а не капітуляцію перед агресором.