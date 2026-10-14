Уночі РФ атакувала залізничну інфраструктуру у п’яти областях

Росіяни намагалися зруйнувати депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, рухомий склад

У ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Перцовського.

«Чергова ніч щільних ударів по залізничних обʼєктах. Ворог намагається зруйнувати все, до чого може дотягнутися: депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, не кажучи вже про рухомий склад. Цієї ночі масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину», – йдеться у повідомленні.

Перцовський додав, що столичний вузол зупиняла балістична загроза, але наразі один за одним роз’їжджаються поїзди, які притримували з безпекових міркувань.

«Вибивало енергетику, наші фахівців тут же відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки – організовували альтернативні та забезпечували проїзд. Ключове – всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат. Матеріальні втрати – суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням», – наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло.

До слова, пізно ввечері 13 жовтня Зеленський заявив, що партнери знову не попередили Україну про пуски балістичних ракет – це вже не перший подібний випадок. Він нагадав, що Україна підтримала припинення ударів по енергетиці. Натомість Росія, за його словами, не вважає за потрібне дотримуватися того, про що заявив президент США, і знову обирає мішенню електростанцію та життя українців.