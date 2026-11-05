Штучний інтелект Маска оприлюднив його видалені дописи про республіканців і вибори, у які мільярдер вклав шалені кошти

Ілон Маск витратив щонайменше $445 млн на підтримку республіканців під час проміжних виборів у США 2026 року

Американський мільярдер Ілон Маск видалив декілька публікацій зі своєї сторінки у соціальній мережі Х після поразки Республіканської партії на проміжних виборах у США, пише «Главком».

Користувач соцмережі попросив штучний інтелект Grok назвати п’ять останніх дописів Ілона Маска, які той видалив. Чат-бот зазначив, що зміг підтвердити п’ять видалених публікацій за допомогою відкритих архівів.

Grok – чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI, яку заснував Ілон Маск. Він інтегрований у соцмережу X і може відповідати на запитання користувачів, аналізувати дописи та шукати інформацію.

Першим у списку був допис від 3 листопада 2026 року із закликом «Голосуй за республіканців сьогодні!» (Vote red today!). Grok звернув увагу, що публікація зникла після виборчої поразки республіканців.

Другим чат-бот назвав закріплений допис приблизно від 29 жовтня із закликом голосувати за кандидатів-республіканців до Сенату США.

Користувач окремо запитав штучний інтелект, чому Маск міг видалити ці повідомлення. Grok припустив, що політичний допис зник після невдалих для республіканців результатів виборів, оскільки мільярдер міг не захотіти залишати в профілі заклик, який не приніс очікуваного результату.

У відповіді ШІ зазначено: «Вони (дописи Ілона Маска – «Главком») зникли відразу після втрат республіканців на проміжних виборах, щоб не залишати слідів дорогої підтримки, яка не спрацювала. Ілон часто видаляє те, що йому більше не зручно чи створює шум».

Як відомо, капітал Ілона Маска скоротився більш ніж на $60 млрд після того, як Республіканська партія зазнала поразок на проміжних виборах у США.

Варто зазначити, що Ілон Маск – американський мільярдер, засновник SpaceX і власник соцмережі X. Під час президентської кампанії 2024 року він підтримав Дональда Трампа та став одним із найбільших фінансових донорів Республіканської партії.

Нагадаємо, за даними західних медіа, Ілон Маск витратив щонайменше $445 млн на підтримку республіканців під час проміжних виборів у США 2026 року.

Як відомо, 3 листопада 2026 року у США відбулися проміжні вибори до Конгресу, які завершилися значною перемогою демократів і поразкою республіканців Дональда Трампа. Демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу – Сенатом і Палатою представників.

До слова, Ілон Маск відреагував на результати проміжних виборів у США. У соцмережі X мільярдер опублікував іронічний допис: «Схоже, мої космічні лазери для втручання у вибори цього разу не спрацювали».