Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Українці створили робота, який зможе виявляти міни під водою (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українці створили робота, який зможе виявляти міни під водою (фото)
Робот зможе виявляти вибухонебезпечні предмети під водою
фото: Vector

На Inscience conference представили підводного робота для автономного виявлення вибухонебезпечних предметів

17-18 червня у Києві та онлайн пройшла науково-популярна конференція з фокусом на відбудову країни Inscience conference. Про це повідомляє Vector.

Серед представлених там розробок був підводний робот для автономного виявлення вибухонебезпечних предметів. Це розробка Інституту проблем ШІ Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки.

Робота надрукували на 3D-принтері. Він використовує авторську каркасну платформу та експериментальну модель двигунів.

Робота надрукували на 3D-принтері
Робота надрукували на 3D-принтері
фото: Vector
Робота надрукували на 3D-принтері
Робота надрукували на 3D-принтері
фото: Vector

Робот має допомогти:

  • аварійно-рятувальним службам ДСНС у розмінуванні деокупованих територій;
  • підводному дослідженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • моніторингу об’єктів критичної інфраструктури для запобігання диверсійно-терористичних атак.

Як зазначили розробники, робот добре проявив себе під час випробувань. Зокрема, у відкритих водоймах Київщини. Проте потребує покращення розпізнавання у каламутній воді з низькою проглядністю.

Основні характеристики:

  • Робоча глибина – до 30 м.
  • Час безперервної роботи – від 6 (пікова потужність) до 20 годин (режим моніторингу).
  • 6 двигунів загальною потужністю 700 Вт.
  • Автоматизована регуляція глибини пересування. 
  • Підтримка регуляції положення без оператора.
  • Варіанти роботи: дротовий та автономний (із надводною станцією).

Нагадаємо, українські інженери розробили новий дрон R-34, який стане спадкоємцем безпілотного бомбардувальника R-18.

R-18 – це октокоптер, розроблений фахівцями ГО «Аеророзвідка» спеціально для української армії. Детальні технічні характеристики розробники БПЛА не розкривають, проте кажуть, що їхній дрон може літати на висоті близько 300 метрів протягом 40 хвилин, а дальність зв'язку становить близько 4 км.

До слова, у РФ «воскресили» опального Володимира Жириновського – він став нейромережею.

Теги: технології робототехніка міни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єврокомісія закликає створювати інструменти, що дозволять відрізняти контент, створений людиною від створеного ШІ
Єврокомісія змусить компанії маркувати контент, створений штучним інтелектом
8 червня, 17:06
Охолодження процесора ноутбука – це один із ключових факторів його нормальної роботи
Ноутбук служитиме довше: як продовжити роботу пристрою
9 червня, 16:28
Російські підводні човни виконують шпигунські завдання та загрожують критично важливій підводній інфраструктурі
Війна на дні світового океану. На що полює Росія Технології війни
3 червня, 09:20
Понад 170 тис. кв. км України заміновано
Гауляйтер Балицький зізнався у мінуванні рашистами полів під Мелітополем
20 травня, 07:21
У 2023 році машинобудівники ДТЕК виготовили сім комбайнів та 300 тисяч запчастин
У 2023 році машинобудівники ДТЕК виготовили сім комбайнів та 300 тисяч запчастин
28 травня, 13:01
Балістична ракета Хорамшахр-4 із радіусом дії 2000 км
Франція звинуватила Іран у порушенні резолюції Ради Безпеки ООН: деталі
25 травня, 22:50
На нараді дуже детально проаналізували – як Росія обходить санкції та хто їй допомагає
Зеленський провів спеціальну нараду: аналізували, як Росія обходить санкції
4 червня, 20:38
Компанію Microsoft оштрафовано на $20 млн
Компанію Microsoft оштрафовано на $20 млн
6 червня, 12:53
Населення, яке опинилось у зоні підтоплення, попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів
Підрив Каховської ГЕС. У воді детонують міни (відео)
6 червня, 14:16

HiTech

Українці створили робота, який зможе виявляти міни під водою (фото)
Українці створили робота, який зможе виявляти міни під водою (фото)
Аналіз, маркетинг та збут: як штучний інтелект допомагає аграріям
Аналіз, маркетинг та збут: як штучний інтелект допомагає аграріям
Росіяни «підняли з могили» Жириновського (відео)
Росіяни «підняли з могили» Жириновського (відео)
У КНДР хакери викрали мільярди доларів, які призначались для будівництва ракет
У КНДР хакери викрали мільярди доларів, які призначались для будівництва ракет
Українські інженери розробили потужний ударний дрон R-34
Українські інженери розробили потужний ударний дрон R-34
Японія створить новітню протикорабельну крилату ракету: який вона матиме вигляд (фото)
Японія створить новітню протикорабельну крилату ракету: який вона матиме вигляд (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
48K
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
45K
Росія вже оголосила перемогу в війні. Що це означає
25K
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
22K
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
20K
ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту