Українці створили робота, який зможе виявляти міни під водою (фото)

На Inscience conference представили підводного робота для автономного виявлення вибухонебезпечних предметів

17-18 червня у Києві та онлайн пройшла науково-популярна конференція з фокусом на відбудову країни Inscience conference. Про це повідомляє Vector.

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Серед представлених там розробок був підводний робот для автономного виявлення вибухонебезпечних предметів. Це розробка Інституту проблем ШІ Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки.

Робота надрукували на 3D-принтері. Він використовує авторську каркасну платформу та експериментальну модель двигунів.

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Робота надрукували на 3D-принтері фото: Vector

Робота надрукували на 3D-принтері фото: Vector

Робот має допомогти:

аварійно-рятувальним службам ДСНС у розмінуванні деокупованих територій;

підводному дослідженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

моніторингу об’єктів критичної інфраструктури для запобігання диверсійно-терористичних атак.

Як зазначили розробники, робот добре проявив себе під час випробувань. Зокрема, у відкритих водоймах Київщини. Проте потребує покращення розпізнавання у каламутній воді з низькою проглядністю.

Основні характеристики:

Робоча глибина – до 30 м.

Час безперервної роботи – від 6 (пікова потужність) до 20 годин (режим моніторингу).

6 двигунів загальною потужністю 700 Вт.

Автоматизована регуляція глибини пересування.

Підтримка регуляції положення без оператора.

Варіанти роботи: дротовий та автономний (із надводною станцією).

Нагадаємо, українські інженери розробили новий дрон R-34, який стане спадкоємцем безпілотного бомбардувальника R-18.

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R-18 – це октокоптер, розроблений фахівцями ГО «Аеророзвідка» спеціально для української армії. Детальні технічні характеристики розробники БПЛА не розкривають, проте кажуть, що їхній дрон може літати на висоті близько 300 метрів протягом 40 хвилин, а дальність зв'язку становить близько 4 км.

До слова, у РФ «воскресили» опального Володимира Жириновського – він став нейромережею.