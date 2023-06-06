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Компанію Microsoft оштрафували на 20 млн доларів

glavcom.ua

Компанію звинуватили в збиранні даних про дітей.

Microsoft заплатить 20 млн доларів Федеральній торговій комісії (FTC) США для врегулювання звинувачень про незаконний збір інформації. Компанію звинуватили в порушенні закону про конфіденційність в інтернеті. Повідомляє Reuters.

Microsoft зберігала інформацію про гравців, які зареєструвались в системі Xbox. Але деякі геймери були неповнолітніми й збирання їхньої інформації проводилось без згоди батьків. 

Компанію Microsoft оштрафували на 20 млн доларів фото 1
Фото з соцмереж

«Запропонований нами наказ полегшує батькам захист конфіденційності своїх дітей в Xbox і обмежує інформацію, яку Microsoft може збирати та зберігати про дітей», – повідомив Семюел Левін, представник Федеральної торгової комісії.

Повідомляється, що компанія зберігала дані зібрані у дітей в період з 2015 по 2020 рік.

Нагадаємо, раніше на Microsoft через недотримання санкцій наклали штраф 3,3 млн доларів. Це сталось, бо компанія допустила розповсюдження своєї продукції в окупованому Криму.

Також компанію хотіли оштрафувати на 69 млрд доларів через покупку Activision Blizzard.

Теги: Microsoft Новости Microsoft економіка технології

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