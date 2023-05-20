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Гауляйтер Балицький зізнався у мінуванні рашистами полів під Мелітополем

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Гауляйтер Балицький зізнався у мінуванні рашистами полів під Мелітополем
Понад 170 тис. кв. км України заміновано
фото з відкритих джерел

Щоб стримати український контрнаступ, армія РФ мінує і затоплює поля в Запорізькій області

Призначений російськими окупантами т.в.о. губернатора Запорізької області Євген Балицький уже не приховує факт мінування рашистами об'єктів інфраструктури та полів.

Гауляйтер, який останнім часом отримав серед місцевих жителів прізвисько «бункерний» через те, що свої наради проводить у бункері, бо боїться прильотів і ДРГ, дав чергове інтерв'ю російським пропагандистам, повідомляє «РІА-Мелітополь».

Зокрема, Балицький, підтримуючи міф країни-агресора про міць російської армії, заявив, що контрнаступ ЗСУ не буде. «Тільки божевільні можуть піти на такі потужні укріплення. Вони втратили свій шанс восени, коли у нас були добровольчі батальйони. Сьогодні ЗС РФ можуть стримати натиск противника, оскільки я сам інспектую передову», - заявив він.

Далі Балицький несподівано зізнався в тому, що зовсім недавно рашисти спростовували: армія рф мінує поля в Запорізькій області. Є інформація, що ще й підтоплює. Землю неможливо обробити, в городах і теплицях стоїть вода.

Але Балицький запевняє, що це підступи «укронацистів». «Противник використовує ресурс - воду. У нас зараз 17,05 рівень води в Дніпрі, і ми розуміємо, що вони спеціально піднімають його, щоб затопити поля, які знаходяться на лівому боці Дніпра. Але на їхню хитрість ми відповімо своєю. Якщо вони думають, що вони таким чином знищили мінні поля на лівій стороні, то на них чекає великий сюрприз», – зізнався зрадник в ефірі російських пропагандистів.

Як повідомлялося, окупанти будують на Запоріжжі лінії оборони з води.

Теги: Запорізька область зрада Мелітополь окупанти міни

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