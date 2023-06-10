Українські інженери розробили потужний ударний дрон R-34

Безпілотник може нести п'ять важких боєприпасів, здатних пробивати танкову броню

Українські інженери розробили новий дрон R-34, який стане спадкоємцем безпілотного бомбардувальника R-18. Подробиці голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM та представник громадської організації «Аеророзвідка» Вадим Юник розповів в інтерв'ю «Мілітарному».

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R-18 – це октокоптер, розроблений фахівцями ГО «Аеророзвідка» спеціально для української армії. Детальні технічні характеристики розробники БПЛА не розкривають, проте кажуть, що їхній дрон може літати на висоті близько 300 метрів протягом 40 хвилин, а дальність зв'язку становить близько 4 км.

Безпілотник оснащений досить великим корпусом та вісьмома двигунами, які здатні підіймати корисне навантаження до 5 кг, як правило, дві гранати РКГ-3 або стільки ж бомб РКГ-1600, призначені для ураження бронетехніки. Пілоти R-18 стали одними з перших, кому вдалося висадити в повітря новий російський танк Т-90 за допомогою безпілотника.

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За словами Вадима Юника, нова модель технологічно нагадує R-18, але більша і потужніша. В основі R-34 лежить та сама електроніка, оскільки інженери вирішили забезпечити загальну архітектуру для обох поколінь. Завдяки цьому оператори зможуть використовувати одну й ту саму наземну станцію для керування як R-18, так і R-34 – це значно спрощує виробництво та експлуатацію. Система скидання R-34 працює аналогічним чином, тільки вміщує не два, а відразу п'ять боєприпасів.

Нагадаємо, міноборони Японії доручило компанії Kawasaki Heavy Industries створити нову протикорабельну крилату ракету.

Ракету планують розробити у період із 2023 по 2027 рік. На роботи зі створення нової зброї цього року хочуть виділити 257 мільйонів доларів. Вивчивши зображення ракети, представлені японським військовим відомством, видання пише, що зброя отримає пару висувних крил і чотири хвостові стабілізатори.

До слова, у Росії створено бюджетний аналог безпілотника «Ланцет», який має дальність польоту до 25 кілометрів. Випробування баражуючого боєприпасу літакового типу відбудуться у серпні.