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Єврокомісія змусить компанії маркувати контент, створений штучним інтелектом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісія змусить компанії маркувати контент, створений штучним інтелектом
Єврокомісія закликає створювати інструменти, що дозволять відрізняти контент, створений людиною від створеного ШІ
фото з відкритих джерел

Компанії мають розробити технології ідентифікації продукції нейромережі та маркувати на її основі контент

Віце-президент Єврокомісії з питань цінностей та транспарентності Віра Юрова та комісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зустрілися з представниками понад 40 компаній, які підписали добровільний кодекс Євросоюзу щодо боротьби з дезінформацією. Серед цих компаній TikTok, Microsoft та Meta. Twitter не став підписувати кодекс. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

«Ми хочемо, щоб платформи створили таке маркування, яке дозволяло б звичайному, самому неуважному користувачеві відразу бачити, що це зроблено роботом», – заявила Юрова.

На думку віце-президента Єврокомісії з питань цінностей та транспарентності, компанії мають розробити технології ідентифікації продукції нейромережі та маркувати на її основі контент.

Також Єврокомісія закликає компанії, які займаються розвитком штучного інтелекту, створювати інструменти, що дозволять відрізняти контент, створений людиною від створеного ШІ. Компанії, які інтегрують ШІ до своїх сервісів, повинні «передбачити необхідні заходи безпеки, щоб ці сервіси не могли використовуватися зловмисниками для створення дезінформації».

Нагадаємо, австралійський уряд оголосив про свої плани щодо регулювання штучного інтелекту (ШІ), включаючи заборону фейків та реалістичного, неправдивого контенту через стурбованість зловживанням технологією.

До слова, лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер заявив про проведення трьох брифінгів. Їхня мета – поглибити розуміння штучного інтелекту сенаторами.

Перший брифінг – це загальний огляд штучного інтелекту, другий розглядатиме, як досягти американського лідерства в галузі штучного інтелекту, а третій брифінг, який буде засекреченим, стосуватиметься питань оборони та розвідки та наслідків.

 

Теги: штучний інтелект Єврокомісія технології

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