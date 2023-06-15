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Росіяни «підняли з могили» Жириновського (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни «підняли з могили» Жириновського (відео)
Нейромережа вміє характерно для політика сваритися, лаятися і ставити одне й те ж запитання
фото: росЗМІ

Соратники покійного лідера ЛДПР заявили, що основна задача нейромережі – просвітницька

У РФ «воскресили» опального Володимира Жириновського – він став нейромережею. Її представили на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 15 червня. Про це повідомляють росЗМІ.

Соратники покійного лідера Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) заявили, що основна задача нейромережі – просвітницька. Голограма Жириновського на презентації почала брехати про перемогу Росії у війні проти України та виголошувала наративи про те, що «ми не залишимо наших співвітчизників напризволяще», а «перемога Росії неминуча».

Особливо розробники «Жириновського» пишаються тим, що нейромережа може також характерно для політика сваритися, лаятися і поставити одне й те саме запитання більше ніж двічі.

Зазначимо, 25 березня минулого року про смерть Жириновського стало відомо кільком паблікам та ЗМІ, але тільки 6 квітня російська влада офіційно підтвердила смерть скандального лідера ЛДПР. У політика тоді діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, представники незалежних республік: Кенігсберг (Калінінград і область), Інгрія (Санкт-Петербург і Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал оголосили про початок голосування за лідерів, які здатні очолити перехідні уряди нових держав на території Росії.

У лютому 2023 року відбулися онлайн-референдуми про незалежність Інгрії, Кенігсберга, Кубані, Сибіру та Уралу, в яких взяло участь 5,6 млн осіб. Більшість у кожному регіоні проголосували за незалежність від Москви

До слова, Росія стала однією із лідерів у світі з відтоку мільйонерів з країни. Так, у 2022 році через санкції кількість заможних емігрантів виявилася майже вдвічі меншою, ніж прогнозувалося.

 

Теги: Володимир Жириновський штучний інтелект росіяни

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