Підрив Каховської ГЕС. У воді детонують міни (відео)

Населення, яке опинилось у зоні підтоплення, попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів

Дамби – це об’єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією

Ситуація на Херсонщині може бути ускладнена тим, що ворожі мінні загородження після підриву Каховької ГЕС опинились під водою та можуть бути знесене потоками води. Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

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«Попереджаємо місцеве населення, яке опинилось у зоні підтоплення, про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів. Своїми діями Росія вчинила військовий злочин, адже дамби – це об’єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією», – йдеться в повідомленні.

Тим часом у мережі з’явилися відео, на яких вже детонують міни.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.