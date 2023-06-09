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Ноутбук служитиме довше: як продовжити роботу пристрою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ноутбук служитиме довше: як продовжити роботу пристрою
Охолодження процесора ноутбука – це один із ключових факторів його нормальної роботи
фото з відкритих джерел

Важливо стежити за зарядним пристроєм ноутбука, адже кабель живлення часто перекручується поруч з отвором для зарядки

Ноутбук дуже корисна заміна стаціонарного комп’ютера. Завдяки своїй мобільності він дозволяє деяким фахівцям працювати мало не на лавці у парку. Однак з огляду на те, що в основному він використовується для роботи не за столом, є низка рекомендацій щодо продовження його терміну служби, інформує News24.

Перше, що повинні усвідомити власники ноутбуків, що якщо ви його використовуєте лежачи на ліжку або сидячи в кріслі, то через отвори повітря всередину інтенсивно починає надходити пил.

Але охолодження процесора – це один із ключових факторів нормальної роботи електронного пристрою.

Отже, якщо хочете працювати на ліжку, ноутбук потрібно розміщувати на рівній поверхні, бажано на підносі.

Дуже важливо стежити за зарядним пристроєм, кабель живлення часто перекручується поруч з отвором для зарядки.

Таким чином, страждає сам кабель і створюється підвищене навантаження на вхідний отвір.

Крім цього, коли ви працюєте на ноутбуці, підключеному до електричної мережі, після повної зарядки обов’язково відключайте його від електричного живлення.

Це серйозно шкодить батареї ноутбука та значно скоротить термін його служби.

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Теги: лайфхак поради технології

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