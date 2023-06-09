Ноутбук служитиме довше: як продовжити роботу пристрою

Охолодження процесора ноутбука – це один із ключових факторів його нормальної роботи

Важливо стежити за зарядним пристроєм ноутбука, адже кабель живлення часто перекручується поруч з отвором для зарядки

Ноутбук дуже корисна заміна стаціонарного комп’ютера. Завдяки своїй мобільності він дозволяє деяким фахівцям працювати мало не на лавці у парку. Однак з огляду на те, що в основному він використовується для роботи не за столом, є низка рекомендацій щодо продовження його терміну служби, інформує News24.

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Перше, що повинні усвідомити власники ноутбуків, що якщо ви його використовуєте лежачи на ліжку або сидячи в кріслі, то через отвори повітря всередину інтенсивно починає надходити пил.

Але охолодження процесора – це один із ключових факторів нормальної роботи електронного пристрою.

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Отже, якщо хочете працювати на ліжку, ноутбук потрібно розміщувати на рівній поверхні, бажано на підносі.

Дуже важливо стежити за зарядним пристроєм, кабель живлення часто перекручується поруч з отвором для зарядки.

Таким чином, страждає сам кабель і створюється підвищене навантаження на вхідний отвір.

Крім цього, коли ви працюєте на ноутбуці, підключеному до електричної мережі, після повної зарядки обов’язково відключайте його від електричного живлення.

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Це серйозно шкодить батареї ноутбука та значно скоротить термін його служби.