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В мережі анонсували гру про останні дні Української народної республіки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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В мережі анонсували гру про останні дні Української народної республіки
На гравців очікують 7 днів в компанії головних героїнь – Зої та Ази
скріншот з соцмереж

Гравці перенесуться в 1919 рік, де містечко бореться з більшовиками

Невеличка інді-студія Neo Vulgate Cycle заявила, що випустить в Steam візуальну детективну новелу, яка розповість геймерам про останні роки незалежності Української Народної Республіки, пише Games 24.

Гра перенесе геймерів у 1919 рік, в самий розпал часів, коли тилове українське містечко намагається пережити боротьбу з більшовиками.

На гравців очікують 7 днів в компанії головних героїнь – Зої та Ази, які знайшли вірші невідомого поета та вирішили розгадати його загадку.

Розробники повідомили, що планують поділитися демоверсією гри вже на Фестивалі українських ігор у Steam, що традиційно відбудеться в серпні.

Демо познайомить геймерів з персонажами та продемонструє початок сюжету.

Хоча Vivere Memento ще не має кінцевої дати виходу, ви можете додати гру в список бажаного.

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Теги: інтернет УНР історія

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