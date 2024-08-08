В мережі анонсували гру про останні дні Української народної республіки
Гравці перенесуться в 1919 рік, де містечко бореться з більшовиками
Невеличка інді-студія Neo Vulgate Cycle заявила, що випустить в Steam візуальну детективну новелу, яка розповість геймерам про останні роки незалежності Української Народної Республіки, пише Games 24.
Гра перенесе геймерів у 1919 рік, в самий розпал часів, коли тилове українське містечко намагається пережити боротьбу з більшовиками.
На гравців очікують 7 днів в компанії головних героїнь – Зої та Ази, які знайшли вірші невідомого поета та вирішили розгадати його загадку.
Розробники повідомили, що планують поділитися демоверсією гри вже на Фестивалі українських ігор у Steam, що традиційно відбудеться в серпні.
Демо познайомить геймерів з персонажами та продемонструє початок сюжету.
Хоча Vivere Memento ще не має кінцевої дати виходу, ви можете додати гру в список бажаного.
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