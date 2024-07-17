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Кіт врятував життя господині від обстрілу: неймовірна історія з Мирнограду

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кіт врятував життя господині від обстрілу: неймовірна історія з Мирнограду
Під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли кота
фото: ДСНС України

Жалібне нявкання привело рятувальників до пухнастика, який врятував господиню від обстрілу

З–під завалів зруйнованого будинку в Мирнограді рятувальники визволили котика, який провів там майже добу. Неймовірно, але тварина залишилася неушкодженою. Про це інформує ДСНС.

«Під час пошукових робіт, крізь пил та уламки, надзвичайники почули жалібне нявкання. З пастки вони вивільнили наляканого котика, який просидів під завалами майже добу. Тварина, на щастя, була неушкодженою»,– йдеться в повідомленні.

Жінка розповіла, що за декілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати та наполегливо кликати її до кімнати, яка в результаті обстрілу не постраждала. Рятувальники передали кошеня власниці, яка була безмежно вдячна за порятунок свого пухнастого героя.

Нагадаємо, що увечері 12 липня сталася російська атака на центр міста Мирноград. 

Також російські загарбники скинули на підприємство міста Селидове Донецької області дві керовані авіабомби, а також атакували місто касетними боєприпасами та ФАБ-500. Щонайменше п'ятеро людей загинули. 

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Теги: історія Україна кот Щастя рятувальники

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