В Україні з’явиться гра про російську облогу Маріуполя

Гра починається за день до початку повномасштабного вторгнення Росії

В Україні створюють RPG-гру Hollow Home про облогу Маріуполя очима дитини. Про це розробник Twigames повідомив на своєму сайті.

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Сюжет засновується на реальних історіях мешканців Маріуполя, що потрапили під російську окупацію.

«Відчуйте жахи війни очима маленького хлопчика (...). Щоб вижити, вам доведеться тікати з рідного міста, і кожен ваш крок може мати вирішальний вплив на долі інших людей, тому ви повинні ухвалювати рішення виважено і бути готовими до найгіршого», – описують розробники гру.

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Гравцеві доведеться взяти на себе роль 12-річного хлопчика Максима, який спостерігає знищення власної домівки, вчиться виживати й ухвалювати складні рішення.

Гра починається за день до початку повномасштабного вторгнення Росії. Для дослідження доступні три райони Маріуполя. Однак із часом місто змінюватиметься: ворожі війська обстрілюватимуть та окуповуватимуть цілі райони.

Гру повинні анонсувати до кінця весни. Тоді ж з'явиться і перший трейлер.

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