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В Україні з’явиться гра про російську облогу Маріуполя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні з’явиться гра про російську облогу Маріуполя
фото: Twigames

Гра починається за день до початку повномасштабного вторгнення Росії

В Україні створюють RPG-гру Hollow Home про облогу Маріуполя очима дитини. Про це розробник Twigames повідомив на своєму сайті.

Сюжет засновується на реальних історіях мешканців Маріуполя, що потрапили під російську окупацію.

«Відчуйте жахи війни очима маленького хлопчика (...). Щоб вижити, вам доведеться тікати з рідного міста, і кожен ваш крок може мати вирішальний вплив на долі інших людей, тому ви повинні ухвалювати рішення виважено і бути готовими до найгіршого», – описують розробники гру.

Гравцеві доведеться взяти на себе роль 12-річного хлопчика Максима, який спостерігає знищення власної домівки, вчиться виживати й ухвалювати складні рішення.

Гра починається за день до початку повномасштабного вторгнення Росії. Для дослідження доступні три райони Маріуполя. Однак із часом місто змінюватиметься: ворожі війська обстрілюватимуть та окуповуватимуть цілі райони.

Гру повинні анонсувати до кінця весни. Тоді ж з'явиться і перший трейлер.

Раніше повідомлялося, що держпідприємство «Антонов» уклало ліцензійний договір з Microsoft про право використання марки Ан-225 «Мрія» в новій версії гри Microsoft Flight Simulator.

Теги: Маріуполь війна

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