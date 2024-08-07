Як СРСР знищував українських селян
Сьогодні річниця ухвалення закону «Про п'ять колосків»
7 серпня 1932 року радянським союзом було запущено репресивну машину проти селян...
Він передбачав:
- судову репресію за розкрадання колгоспного і кооперативного майна;
- розстріл із конфіскацією всього майна або із заміною за пом'якшувальних обставин позбавленням свободи на термін не нижче 10 років з конфіскацією всього майна.
Амністія у цих випадках заборонялась.
Від закону дуже постраждали діти, які намагалися знайти хоч якусь їжу.
Тільки до 1 січня 1933-го за цим законом було засуджено на строк понад 10 років 54 645 осіб, а 2110 – розстріляно.
Загалом з 1932 до 1940 років за цим законом було засуджено 182 173 особи.
Тому кожний раз, коли вам якісь люди розказуватимуть про те як гарно жилось в СРСР згадуйте їм убивство радянською системою тисячі невинних дітей.
Дітей, винна яких була лиш в тому, що вони аби не вмерти від голодної смерті, пробирались на колгоспні поля аби зібрати декілька колосків...
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