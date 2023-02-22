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В Україні з’явилася гра, де кожен може відчути себе диспетчером електромереж

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні з’явилася гра, де кожен може відчути себе диспетчером електромереж
Yasno / Facebook

Основна механіка гри полягає в тому, щоб вчасно перемикати світло між будинками

У компанії Yasno створили браузерну гру, у якій кожен українець може відчути себе диспетчером електромереж. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Основна механіка гри полягає в тому, щоб вчасно перемикати світло між будинками. Однак користувачам ускладнюють ситуацію обмеження за часом і потужністю, іноді трапляються локальні аварії.

«Зараз, навіть коли світло вже майже не вимикають, є ті, хто щоранку, за звичкою, перевіряє графіки. Щоб ця історія стала не такою рутинною, ми вирішили запустити гру-симулятор і дати можливість кожному нашому клієнту приміряти на себе професію диспетчера оператора системи розподілу», – йдеться в повідомленні.

Пограти в новинку можна на сторінці з графіками ймовірних вимкнень світла.

Постачальник електроенергії заявляє, що гра має 8-бітний ретро-дизайн та займає трохи більше третини мегабайту. А, отже, працюватиме навіть в умовах поганого інтернет-з’єднання. Якщо гра повністю завантажиться до того, як зв’язок зникне, у неї все одно можна буде зіграти. 

Раніше повідомлялося, що в Україні значно виростуть тарифи на електроенергію.

До цього уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року – таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

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Теги: інтернет електроенергія

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