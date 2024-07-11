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Сайт одного зі спонсорів Російської церкви визнав: удар по Охматдиту – не випадковість

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сайт одного зі спонсорів Російської церкви визнав: удар по Охматдиту – не випадковість
Водночас терористична влада РФ не визнає, що саме російська ракета влучила у столичну лікарню
фото з відкритих джерел

Пропагандист Андрій Перла: «Не треба виправдовуватися за влучення до дитячої лікарні»

На російському сайті «Царьград», яке належить наближеному до Путіна олігарху та заступнику голови Російського народного собору Костянтину Малофєєву, вийшла стаття «Дитяча лікарня у Києві – не випадковість. Час це визнати та перестати боятися». Її автором є російський пропагандист, який зокрема працював у окупованому Криму, Андрій Перла.

У пропагандистському матеріалі автор не лише прямо пише, що Росія навмисно вбиває цивільне населення України, а й закликає росіян не боятися визнати удар по «Охматдиту» .

«Потрапляння до дитячої лікарні у Києві викликало розмови про гуманізм. Ці розмови ведуться на користь ворога. Той, хто сьогодні шкодує ворожих дітей, не шкодує своїх», – йдеться у статті.

Пропагандисти у матеріалі також пригадали «вбитих дітей Донбасу» у 2014-2015 роках, забуваючи вказати, що саме російська армія окупувала десять років тому частину території Донецької та Луганської областей та обстрілювала регіон.

«Таких ворогів не можна вважати людьми. Треба усвідомити – просто й страшно: з того боку немає людей. Жодної людини. Наші ракети не вбивають людей. Жодної людини. Там не люди», – виразився про українців Андрій Перла.

Росіянин також забажав, аби однією із цілей так званої «СВО» була «втеча у паніці українців за кордон».

«Тож просто і страшно, але не треба виправдовуватися за влучення до дитячої лікарні. Треба сказати: хочете, щоби це припинилося? Здавайтесь. Капітулюйте. І тоді ми, можливо, вас пощадимо», – визнав навмисний удар РФ по «Оматдиту» пропагандист.

Сайт одного зі спонсорів Російської церкви визнав: удар по Охматдиту – не випадковість фото 1
скриншот: tsargrad.tv

Водночас російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після ракетної атаки по дитячій лікарні «Охматдит» передав Головному управління розвідки документи. Вони висвітлюють діяльність його військової частини та приватні фото командного складу, повідомляє «Інформаційний спротив».

Серед документів – особові справи старшого офіцерського складу, персональні дані російських окупантів та грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії

Як відомо, СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.  

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Теги: росія пропагандист населення льотчик кордон Охматдит розслідування лікарня втеча українці документи інтернет армія спротив

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