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В AppStore з'явилася відеогра про перепливання Тиси: ДПСУ вже відреагувала

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В AppStore з'явилася відеогра про перепливання Тиси: ДПСУ вже відреагувала
Рейтингу та відгуків про гру ще немає. Її вікове обмеження – 4+
скриншот застосунку

Перепливання прикордонної річки Тиси є одним зі способів незаконного перетину українського кордону

В Україні на iPhone вийшла гра, в якій потрібно допомогти людині дістатися іншого берега Тиси і не втопитися при цьому. Вікове обмеження застосунку – 4+.

«Спробуй подолати Тису більше разів, ніж всі інші у світі. Але не думай, що все настільки легко – сильна течія не дасть тобі розслабитись протягом всього шляху», – йдеться у коментарі до гри.

В AppStore з'явилася відеогра про перепливання Тиси: ДПСУ вже відреагувала фото 1
скриншот застосунку

Рейтингу та відгуків про гру ще немає. Її вікове обмеження – 4+.

У ДПСУ вже встигли відреагувати на появу такої неоднозначної гри. Прикордонники зазначили, що «грати в ігри – це добре», але застерегли від повторення подібних дій у реальному житті.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та обмежень щодо виїзду чоловіків перепливання прикордонної річки Тиси є одним зі способів незаконного перетину українського кордону. Станом на травень 2024 року у Тисі виявили тіла 34 чоловіків, які намагалися перетнути українсько-румунський кордон.

Нагадаємо, що в Закарпатській області вздовж річки Тиса біля кордону з Румунією встановили загородження з колючим дротом.

Раніше працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу. 

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Теги: прикордонники кордон ухилянти обмеження

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В AppStore з'явилася відеогра про перепливання Тиси: ДПСУ вже відреагувала
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